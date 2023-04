Resepsjonist Connie: – Har bare fått litt over én krone i lokale lønnstillegg siden 2016

– Det er jo egentlig tull og tøys, alt sammen, sier Connie Østlund.

Resepsjonisten ved Quality Hotel Panorama i Trondheim kommenterer riksmeklerens forslag til skisse, som LO forkastet og gikk til streik.

NRK fikk mandag bekreftet at skissen baserte seg på flere elementer som til sammen nådde en total ramme på en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Debatten om streiken Du trenger javascript for å se video.

Lokalt lønnstillegg

Stridens kjerne er at 1,9 prosentpoeng av lønnstillegget skal gis lokalt. Jobber du i oljenæringen er det lett å få et godt lokalt tillegg, mens i for eksempel hotellbransjen er dette vanskelig. Derfor sa LO nei til skissen, NHO sa ja.

Arbeidsgiversiden sier at å gi samme lønnstillegg til alle er umulig fordi bedriftene har så ulik lønnsomhet. En bedrift som går dårlig vil risikere å gå konkurs hvis lønnsutgiftene blir for store.

Connies erfaring er at hun nesten ikke har fått noe økt timelønn i det lokale oppgjøret siden 2016.

– Siden den gang har jeg med såpass høy ansiennitet gått opp én krone og 15 øre. Men de med lavere ansiennitet har fått 15 øre. Så det er ikke mye å skryte av det, på så mange år.

– Hva tenker du når du hører NHO snakker om 1,9 prosent lønnsøkning i lokale tillegg?

– Det har jeg aldri opplevd noensinne og skal jeg være helt ærlig så har jeg ikke troen på at jeg vil få oppleve det i min bransje på mange, mange år. Det tror jeg rett og slett er bare tøv.

Petter Stordalens selskap Strawberry, som eier Quality Hotel Panorama, ønsker ikke å kommentere dette. De henviser til NHO Reiseliv.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling, NHO Reiseliv sier det er vanskelig å gå inn i enkelteksempler, og at noen har fått lite.

– Likevel viser TBU tallene for de siste årene at ansatte som har jobbet mer enn ett år i bransjen, har fått høyere samlet prosentvekst enn andre næringer, når sentrale og lokale tillegg legges sammen. I fjor var tallet på samlet lønnsvekst på 5,9 prosent for disse, langt over rammen på 3,7 prosent, sier Kristensen.

Prisene er ventet å øke med 4,9 % i år. Riksmekleren foreslår at lønnen i snitt skal øke med 5,2 %. Av 5,2 % er 3,3 prosentpoeng et fast tillegg som ikke kan endres lokalt. Mens de siste 1,9 prosentpoengene skal bestemmes i lokale forhandlinger, og kan variere. LO tror den lokale potten vil brukes ulikt og gi enkelte tapt kjøpekraft, i strid med målet i oppgjøret.

Høy prisstigning

Prisveksten i 2023 er anslått til på bli på 4,9 prosent. LO har vært opptatt av at alle deres medlemmer skal få økt kjøpekraft.

Østlund mener at skissen fra riksmekleren ville ført til at hun og hennes kolleger bare ville sittet igjen pengene de fikk i de sentrale oppgjøret.

– I realiteten så går vi opp 3,3 prosent.

Det ville dermed være mindre enn den varslede prisveksten på 4,9 prosent. Og Østlund frykter dermed å få dårligere råd.

– Vi synker jo så det holder.

– Vi ønsker å være en bransje som tiltrekker oss og beholder flinke folk. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det har vært tøffe tider med pandemien der mange hoteller tapte store penger, sier Magne Kristensen i NHO Reiseliv.

Takknemlig til dem som streiker

Mandag morgen gikk 25.000 arbeidere ut i streik, over 22.000 er medlemmer i LO. Resten er medlemmer i YS.

Østlund er selv ikke tatt ut i streik, men hun føler at de som streiker gjør det på hennes vegne.

– Både jeg og alle andre jeg har snakket med som er medlemmer er så takknemlige for alle som streiker, både for oss og alle andre. Vi blir rørt når vi ser dem.

Østlund regner med at hun og kollegene blir tatt ut i streik etter hvert.

– Sånn sett er vi klare for det ja. Det er vi absolutt!

Planlegger ytterligere opptrapping

Det er ukjent om partene har hatt uformell kontakt siden man forlot forhandlingsbordet søndag.

LO varsler at streiken vil bli trappet opp med ytterligere 15.000 arbeidstakere på fredag, om den ikke løses i løpet av de neste dagene.

NRK har fått bekreftet at LO jobber med et tredje streikeuttak. Det var VG som først meldte dette.

Det skal ramme næringslivet hardere enn streikeuttak nummer to, som kommer fredag, ifølge kilder i LO til NRK.

Samtidig skal det utformes slik at det ikke skal skape fare for liv og helse og dermed gi regjeringen en anledning til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Sterke anklager

Siden bruddet har det til tider vært en ganske krass tone mellom partene, med anklager om både lekkasjer og løgn.

I spillet om lønnsoppgjøret kjempes det en innbitt kamp for å peke ut motparten som den som ha skyld i streiken, skrev NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker mandag.

NRK forklarer Hva betyr årets lønnsoppgjør? Bla videre Hva forhandler de om? I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor Hva er frontfagsmodellen? Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri er med å forhandle først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. Hva krever LO? LO krever reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO vil ikke love reallønnsvekst, men sier lønnsevnen hos bedriftene må bestemme. Hva med de som ikke er i frontfaget? Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. Hvordan foregår forhandlingene? Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik. Forrige kort Neste kort