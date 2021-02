En rekke amerikanske medier viser til «kilder nær McConnell», som sier at den tidligere majoritetslederen i Senatet ga beskjed til kollegene om beslutningen hans i dag.

Det har vært knyttet svært stor spenning til hva McConnell vil stemme når senatorene holder avstemning om skyldspørsmålet i riksrettssaken.

Senatet diskuterer nå om de skal hente inn vitner for å få klarhet i hva Trump visste om angrepet.

Trumps advokater avsluttet sitt forsvar i går og det ligger an til at sluttprosedyrene kan starte i dag.

Avstemning i kveld

Trump er tiltalt for å ha oppildnet til opprør da Kongressen ble stormet i Washington 6. januar.

Mange har forventet at McConnell, som er mindretallsleder i Senatet, vil støtte en frikjennelse, men han har hittil holdt kortene tett til brystet.

Mitch McConnell ga beskjed til kollegene i senatet om hvordan han kom til å stemme like før siste dagen av riksrettssaken startet. Foto: Samuel Corum / AFP

Avstemningen er ventet å bli holdt allerede lørdag kveld. De 50 demokratene i Senatet trenger å få 17 republikanere over på sin side for å få Trump dømt, men det anses som svært lite sannsynlig at de klarer det.

Nekter for oppvigleri

Etter to dager med bevisførsel fra sjefanklager Jamie Raskin og de åtte andre demokratene, var det fredag Donald Trumps tid til å svare. Trump har sagt at han ikke ønsker å forklare seg selv i Senatet.

Trumps forsvarere hadde 16 timer til disposisjon, men brukte bare litt over tre timer.

Advokatene tegnet et annet virkelighetsbilde av Trumps retorikk, og nektet for at den tidligere presidenten oppildnet til det dødelige angrepet på kongressen.

Advokat Bruce Castor, som leder forsvarerlaget til Trump, mener anklagerne har brukt tiden på et spørsmål alle er enige om.

– Dere vil aldri høre noe annet fra vår side enn at det som skjedde 6. januar var forferdelig, sa Castor før han fortsatte:

– Likevel velger anklagerne å bruke mer enn 14 timer på hvor forferdelig angrepet på Kongressen var. De brukte ingen tid i det hele tatt på sette angrepet på Kongressen i sammenheng med den 45. presidenten i USA. Som er det eneste spørsmålet som må besvares.