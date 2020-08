Republikanernes landsmøte er i gang: Trump er offisielt nominert

Delegater fra hele USA har begynt å samle seg i Charlotte i Nord-Carolina for republikanernes landsmøte, som offisielt gikk av stabelen kl. 15.00 norsk tid på mandag.

De fleste store talene vil finne sted på kveldstid, altså på natten i Norge, under landsmøtet som varer frem til torsdag.

Dette valgets utgave av landsmøte, som vanligvis er en folkerik og ekstravagant begivenhet, skiller seg fra de forrige på flere måter. Blant annet skal Trump tale hver kveld, noe som er utradisjonelt for presidentkandidater.

Den nedskalerte gruppen på 336 delegater er nå ferdig med tildelingen av stemmer til fordel for Trump og Pences kandidatur til presidentvalget, som nå er offisielt nominerte.

I kontrast med møtet i 2016, da senator Ted Cruz kapret en stor del av nominasjonsstemmene, var det i år ingen betydelige opposisjonskandidater.

USAs president Donald Trump vinker til delegatene under landsmøtet i Charlotte. Foto: POOL

– Fire år til!

Trump tok talerstolen rundt kl. 18.40 norsk tid, etter at han ankom Charlotte med presidentflyet Air Force One.

– Hvis dere virkelig vil gjøre dem gærne, må dere rope «tolv år til», sa Trump da han gikk på scenen til taktfaste rop om «fire år til».

Trump var rask til å gå hardt ut mot demokratene.

– Vi har fersket dem i å gjøre masse fæle ting. Nå sender de ut 80 millioner poststemmer. Dere må passer på. Vi må være forsiktige alle sammen, sier Trump, som anklager demokratene for å bruke pandemien for å vinne valget.

Presidenten sier han håper at USA er på vei inn i den siste fasen av korona-pandemien.

– Biden sier at han ville stengt det ned. Han ville hørt på en eller annen fyr som sa at han skulle stenge det, sier Trump.

Et delegat fra Texas ikledd cowboy-klær vinker til de andre delegatene før starten av republikanernes landsmøte i Charlotte i Nord-Carolina. Foto: David T. Foster III / AP

Vil sjarmere vippestatene

Trump tok seg tiden til å takke Nord-Carolina, en vippestat han vant i 2016.

– Dere har vært veldig gode mot meg her i Nord Carolina. Jeg elsker dette stedet, sier Trump.

Han bemerket også at demokratene valgte å legge ned planene om å avholde landsmøtet sitt i en annen vippestat, Wisconsin.

Trump er på sjarmoffensiven i vippestatene, som avgjør presidentvalgene i USA. På tirsdag flytter landsmøtet til en av de største vippestatene, Florida.

Presidenten gikk også hardt ut mot media, som valgte å ikke sende tildelingen av nominasjonsstemmer direkte.

I siktelinjen var som vanlig nyhetskanalene CNN og MSNBC, som Trump har omdøpt «MSDNC», en sammentrekning med demokratenes landsmøte «DNC».

Republikanske delegater fra Guam og Hawaii dropper munnbind under årets landsmøte i Charlotte. Foto: Travis Dove / AP

Dropper munnbind til tross for påbud

Til tross for et generelt munnbindpåbud i hele Nord-Carolina, der dagens begivenheter finner sted, melder The New York Times om at flere delegater har droppet å bruke munnbind under møtet.

Flere medlemmer av delegasjonen fra Hawaii skal ha posert for bilder uten munnbind, og med armene rundt hverandre.

Alle delegatene testes derimot for koronaviruset hver dag, under arrangementet som i morgen flytter til Jacksonville i Florida.

Mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy fra California, taler under republikanernes landsmøtes første dag. Foto: Chris Carson / Reuters

Et bredt utvalg talere, men Trump i sentrum

Det er Donald Trump som naturligvis står i sentrum under landsmøtet. Men presidenten får kritikk av flere, som mener han tar for mye av oppmerksomheten.

Blant annet har en rådgiver i Det hvite hus sagt til CNNs reporter Jim Acosta at de frykter at Trumps opptreden den siste kvelden vil miste mye av dramatikken som pleier å ligge i kandidatens avsluttende tale.

Det er fordi Trump vil være til stede hver eneste kveld under møtet, i tillegg til at mange av de store navnene som vil holde taler er medlemmer av Trumps familie.

Blant talerne på programmet for mandag er ekteparet McCloskey, som i juni ble filmet mens de siktet på Black Lives Matter-demonstranter i St. Louis i delstaten Missouri. Foto: Laurie Skrivan / AP

På programmet for mandag er det flere nevneverdige talere, derav Donald Trump Jr, Kongressens eneste svarte republikanske senator Tim Scott, og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Videre vil det være taler fra flere privatpersoner, som Mark og Patricia McCloskey, som ble filmet da de siktet med gevær på Black Lives Matter-demonstranter, og Andrew Pollack, far til en jente som ble skutt og drept under en skyteepisode i Florida.