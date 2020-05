Representantskapet: – Uheldig at ikke alle interessekonflikter er avklart før ansettelsen

Representantskapet, som er kontrollorganet til Norges Bank og oljefondet, gransker nå ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Mandag morgen møttes representantskapet i Norges Bank til den tredje gjennomgangen av svarene de har fått fra hovedstyret på spørsmål rundt ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, samt hans økonomiske interesser og bindinger.

I et brevet til hovedstyret kommer representantskapet med skarp kritikk av prosessen og skriver at «tvil rundt ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig».

Representantskapet skriver at det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for oljefondet ikke er avklart før ansettelsen.

Tre hovedmomenter

Representantskapet har listet opp tre hovedmomenter som de har vært spesielt opptatt av:

Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU og/eller Norges Bank.

Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal være itråd med SPUs og Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.

Ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

SPU står for Statens Pensjonsfond utland, som er det formelle navnet på oljefondet.

SV: – Norges Bank bør ta selvkritikk

– Det blir helt tydelig at det SV har sagt hele veien, at Tangen sine eierandeler i selskaper i skatteparadiser, forhindrer i realiteten å kunne ha kontroll og innsyn. Det gjør at det hele tiden vil kunne stilles spørsmål ved eierinteressekonflikter og legitimiteten til den nye oljefondsjefen, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Hun mener det vil bli en krevende jobb for hovedstyret i Norges Bank å rydde opp før Tangen kan ansettes.

– Det mest oppsiktsvekkende er den skarpe kritikken et samlet representantskap gir hovedstyret for ansettelsen av Tangen, og at hovedstyret ikke har på forhånd ryddet opp i det og fått full åpenhet om både eierforhold og formuesplasseringer. Det får de sterk kritikk for nå, og det er på sin plass, sier hun.

Kaski mener hele prosessen har vært skadelig for tillitten som befolkningen har til forvaltningen av oljefondet.

– Norges Bank bør ta selvkritikk for å ha drevet prosessen på den måten. De har forsømt seg på så mange områder. Nå er det en ganske stor jobb å skulle rette opp igjen det inntrykket. Det er helt enormt viktig at brede lag i befolkningen kan ha tillit til mannen eller kvinnen som skal lede oljefondet.

– Burde vært avklart tidligere

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet sier brevet fra representantskapet er tydelig med alvorlig innhold.

– Jeg tenker at nå har hovedstyret og Nicolai Tangen i fellesskap en jobb å gjøre for å følge opp det budskapet representantskapet har.

– De er særdeles tydelige på at blant annet retningslinjene knyttet til rekruttering ikke er fulgt, og at det er uklarheter i denne saken som kan innebære risiko for brudd på lover, regler og retningslinjer. Det er flere spørsmål som krever umiddelbar avklaring og som burde vært avklart på et tidligere tidspunkt, sier han.

Selv om disse problemstillingene har vært kjent tidligere, mener Gjelsvik at helheten og alvorlighetsgraden i brevet er avgjørende i denne saken.

Ber hovedstyret innhente full dokumentasjon

Ansettelsesavtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen er fortsatt ikke på plass. Representantskapet ber hovedstyret innhente full dokumentasjon som omhandler Tangens personlige forretningsvirksomhet, samt en oversikt over alle medinvestorene i AKO-fondene.

– Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital, står det i brevet til hovedstyret.

– Tangens advokatforbindelse gir også uttrykk for at 100 prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, AKO Foundation, er vesentlig for organiseringen fremover. Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet.

Viktig med full åpenhet om eierforhold

I svarene som Norges Bank hovedstyre oversendte representantskapet la de også frem en foreløpig, fremtidig struktur på Tangens eierinteresser.

Denne strukturen er fortsatt under arbeid og Norges Bank har uttalt at de regner med at den vil bli ferdigstilt før hovedstyrets møte 27. mai.

Slik skal Tangens formue håndteres for å sikre uavhengighet Ekspandér faktaboks Tangen skal sikre uavhengighet blant annet ved at eierandelen hans i AKO Capital, som er et fondsforvaltningsselskap, reduseres til under 50 prosent og legges i et nytt selskap (DSHN Philantrophy), som skal styres av andre mens han er oljefondsjef. AKO Capitals hovedformål er å yte forvaltningstjenester til ulike AKO-fond, hvor både eierne av AKO Capital (som Tangen selv) og tredjeparts investorer har anledning til å investere. Tangen eier i øyeblikket 78 prosent. I tillegg skal stiftelsen AKO Foundation styres av andre enn han selv og kona mens Tangen er oljefondsjef. AKO Foundation er et engelskregistrert selskap opprettet for veldedige formål. Slike selskaper har ikke aksjonærer, men medlemmer som kontrollerer selskapet på samme måte som aksjonærer. Tangen er selv ikke medlem. Tangen og hans familie skal ikke forvalte selskapet så lenge Tangen er oljefondsjef. Stiftelsen har i vedtektene at de skal fremme utdanning og kunst, kultur, kulturarv og vitenskap. Videre støtter de klimatiltak, ifølge redegjørelsen fra Norges Bank. Stiftelsens penger har i hovedsak kommet fra gaver fra Tangen gjennom hans eierskap i AKO-selskaper. Noen investeringer Tangen ikke klarer å avvikle (Venture Capital-fond) blir også overført til stiftelsen. Stiftelsen skal også motta overskuddet fra Tangens eierandel i AKO Capital (også aksjer fondene) i perioden Tangen er oljefondsjef. Tangen har også direkte eierandeler i flere AKO-fond (se øverste avsnitt). Fondsinvesteringene skal fryses, det vil si at han ikke kjøper eller selger andeler i fondene. Men fondene i seg selv vil bli forvaltet med kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer. I tillegg skal Tangen eie aksjer i AKO Capital Jersey Limited med datterselskaper, herunder en eierandel i AKO Capital. Tangen vil så lenge han er leder NBIM ha et passivt eierskap i dette selskapet. Intensjonen er å overlate forvaltningen av interessene i dette selskapet til et eksternt forvaltningsselskap. Kilde: Redegjørelse fra Norges Bank 29.april 2020

– Direkte og indirekte vil Tangen fortsatt være hovedeier og ha stemmekontroll i AKO Capital selv om han ikke mottar økonomisk utbytte i tiden han er ansatt i NBIM. For representantskapet er det viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse, skriver representantskapet.

Representantskapet skriver også at de forventer at det etableres en klausul knyttet til Tangens personlige forvaltning både før og etter han fratrer som ivaretar hensynet til habilitet.

Samtidig understrekes det at det er avgjørende viktig med full åpenhet og transparens i de personlige eierforholdene, så det kan kontrolleres at dette ikke bryter med de etiske retningslinjene, mandat for forvaltningen og ansettelsesavtale.

Utfordringer med skatteparadis

Representantskapet skriver at innsyn og kontroll er en utfordring i virksomheter som registrert i skatteparadis, og «at enkelte aktører organiserer sin virksomhet slik med motiver som hemmelighold eller skatteunndragelser».

Det vises til at Norge er en aktiv deltaker og pådriver i arbeidet med skatteparadisproblematikken, som også er gjort gjeldende for oljefondets investeringer gjennom forventningsdokumentet om skatt og åpenhet.

– Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler. Det er heller ikke klart i hvilken grad det som oppgis kan dokumenteres fullt ut av en uhildet tredjepart, står det i brevet.

Dette er forhold som representantskapet mener hovedstyret må få avklart, særlig om eierskap i selskaper som er registrert i skatteparadis er forenelig med kravet om transparens.

– Burde vært ført opp på offentlig søkerliste tidligere

Hovedstyret redegjorde i sine svar til representantskapet at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ble avklart før ansettelsen.

Representantskapet skriver at de mener det er «uheldig at dette ikke var avklart før ansettelsen, og at det er uklart hvilke potensielle konflikter som måtte ivaretas for at hovedstyret skulle være tilfreds med Tangens formuesforvaltning».

Representantskapet mener også at hovedstyret har undervurdert utfordringene knyttet til dette.

– Hovedstyret erkjenner at Tangen burde vært ført opp på den offentlige søkerlisten tidligere. Det er stor offentlig interesse ved ansettelse i stillingen som daglig leder for NBIM. Etter representantskapets mening har ikke Norges Bank håndtert åpenhet om søkerlisten på en slik måte som burde kunne forventes.

I tillegg kommer det frem at det fortsatt er uklarheter knyttet til om flere burde vært ført på den offentlige søkerlisten, særlig personer som var på førstegangsintervju.

– Tydeligere grenser for hva som kan mottas

Representantskapet mener også det må settes tydeligere grenser for hva som er akseptabelt i alminnelige arbeidssituasjoner som reiser og deltakelser på seminarer.

– Det må settes tydelige grenser for hva som kan aksepteres og hva som ikke kan mottas. Representantskapet mener at dette må gjelde alle former for kontakt med forretningsforbindelser, andre virksomheter, personer og organisasjoner. Norges Bank må tilstrebe full åpenhet om det fullstendige etiske rammeverket slik at det heller ikke er tvil for allmennheten om hva som gjelder i Norges Bank.

I tillegg nevnes invitasjonen til seminaret «Back to University» som Tangen arrangerte i november. Her deltok oljefondssjef Yngve Slyngstad sammen med en rekke samfunn- og næringslivstopper.

– Det er viktig for Norges Bank at ansatte som en del av sitt arbeidsoppdrag deltar og bidrar i faglige diskusjoner. Det som har slik verdi for Norges Bank skal betales av Norges Bank. En aktør som NBIM, med så store eierinteresser i selskaper og med den kunnskap, makt og innflytelse som følger av dette, er attraktiv.

– Når det gjelder spørsmålet om kostnadsdekningen for Slyngstads deltagelse på seminaret, mener representantskapet at hovedstyret av hensyn til klarhet overfor alle ansatte burde svart tydeligere på om dette var i strid med Norges Banks etiske regelverk.