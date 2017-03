Relasjonsterapeut: – Lykken er å våge

Norge ble i går kåret til verdens lykkeligste land. Er du en av dem som ikke kjenner deg igjen? Vi vet vi at ungdommer sliter, og at opplevelsen av lykke er fjernt fra mange nordmenns hektiske liv. Her er noen tips om hvordan du kan oppnå mer glede i hverdagen.

– Det å våge å gå inn i noe ukjent kan gi lykke, sier relasjonsterapeut og komiker Dora Thoraldsdottir til NRK.

Hun mener at å utfordre seg selv kan gi en mestringsfølelse som igjen gir livsgnist.

– Det å stå stille i det hverdagslige og kjente blir fort dørgende kjedelig. Vi trenger variasjon, noe som løfter eller krydrer livet, sier Thoraldsdottir.

Verdens lykkeligste land 2017 Ekspandér faktaboks 1. Norge

2. Danmark

3. Island

4. Sveits

5. Finland

6. Nederland

7. Canada

8. New Zealand

9. Australia

10. Sverige

11. Israel

12. Costa Rica

13. Østerrike

14. USA

15. Irland

16. Tyskland

17. Belgia

18. Luxembourg

19. Storbritannia

20. Chile

21. De forente arabiske emirater

22. Brasil

23. Tsjekkia

24. Argentina

25. Mexico

26. Singapore

27. Malta

28. Uruguay

29. Guatemala

30. Panama

31. Frankrike

32. Thailand

33. Taiwan

34. Spania

35. Qatar

36. Colombia

37. Saudi Arabia

38. Trinidad og Tobago (6.168)

39. Kuwait

40. Slovakia

41. Bahrain

42. Malaysia

43. Nicaragua

44. Ecuador

45. El Salvador

46. Polen

47. Usbekistan

48. Italia

49. Russland

50. Belize

51. Japan

52. Litauen

53. Algerie

54. Latvia

55. Moldova

56. Sør-Korea

57. Romania

58. Bolivia

59. Turkmenistan

60. Kazakhstan

61. North-Kyprus

62. Slovenia

63. Peru

64. Mauritius

65. Kypros

66. Estland

67. Hviterussland

68. Libya

69. Tyrkia

70. Paraguay

71. Hong Kong

72. Filippinene

73. Serbia

74. Jordan

75. Ungarn

76. Jamaica

77. Kroatia

78. Kosovo

79. Kina

80. Pakistan

81. Indonesia

82. Venezuela

83. Montenegro

84. Marokko

85. Aserbajdsjan

86. Dominikanske republikk

87. Hellas

88. Libanon

89. Portugal

90. Bosnia og Hercegovina

91. Honduras

92. Makedonia

93. Somalia

94. Vietnam

95. Nigeria

96. Tajikistan

97. Bhutan

98. Kirgisistan

99. Nepal

100. Mongolia

101. Sør Afrika

102. Tunisia

103. De palestinske terrotoriene

104. Egypt

105. Bulgaria

106. Sierra Leone

107. Kamerun

108. Iran

109. Albania

110. Bangladesh

111. Namibia

112. Kenya

113. Mosambik

114. Myanmar

115. Senegal

116. Zambia

117. Irak

118. Gabon

119. Etiopia

120. Sri Lanka

121. Armenia

122. India

123. Mauritania

124. Republikken Kongo

125. Georgia

126. Den demokratiske republikken Kongo

127. Mali

128. Elfenbenskysten

129. Kambodsja

130. Sudan

131. Ghana

132. Ukraina

133. Uganda

134. Burkina Faso

135. Niger

136. Malawi

137. Tsjad

138. Zimbabwe

139. Lesotho

140. Angola

141. Afghanistan

142. Botswana

143. Benin

144. Madagaskar

145. Haiti

146. Jemen

147. Sør Sudan

148. Liberia

149. Guinea

150. Togo

151. Rwanda

152. Syria

153. Tanzania

154. Burundi

155. Den sentralafrikanske republikk

Typisk lykkelig

Forskningen viser at det er fem faktorer som er typiske for lykkelige mennesker, sier Lisa Vivoll Straume i Mind:

– De har nære relasjoner til andre, de er opptatt av å lære nye ting, er oppmerksom til stede i det de gjør, de er fysisk aktive og de gjør gode gjerninger for andre. Dette er handlinger alle mennesker kan velge å gjøre mer av, og vi vet det har effekt, sier Straume.

Lisa Vivoll Straume har doktorgrad i psykologi og viser til forskning om hva som kjennetegner lykkelige mennesker. Foto: Mind.no

Thoraldsdottir mener at folk som er mindre selvhøytidelige har forutsetningene for et bedre liv, og der har kvinner et fortrinn.

– Kvinner ler mye mer enn menn, og de har en smittende latter, sier Thoraldsdottir.

Hun fremhever forskning som viser at det å ha gode relasjoner med sine nærmeste gir et lykkelig liv. Da er det viktig med et godt grunnlag.

– Du må ha en god relasjon til deg selv, sier Thoraldsdottir.

– Kontroll over eget liv

Filosof Einar Øverenget sier at det å ha friheten til å ha kontroll over eget liv i en eller annen forstand er en avgjørende faktor for å oppleve lykke.

Filosof Einar Øverenget mener at muligheten til å ta kontroll i eget liv er viktig for å finne lykke. Foto: Rikardo foto

– Det går igjen i all litteratur at den enkeltes opplevelse av å kunne leve sitt eget liv slik man ønsker det, er avgjørende for lykke, sier Øverenget til NRK.

I dette ligger det også at vi mennesker trenger å oppleve at vi kan endre vår egen situasjon.

– Opplevelsen av å sitte fast i en livssituasjon man ikke er fornøyd med er ikke god, men ofte er det mulig å gjøre noe med det, sier Øverenget.

Han oppfordrer folk som føler at de ikke har makt i eget liv, til å se om de kan finne andre perspektiver.

– Valgene man må ta for å ta grep om eget liv kan være omfattende og problematiske, men det er ikke sikkert at verden må være som den er, og at du må leve som du gjør, sier Øverenget.