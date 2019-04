Rekordstor påskeutfart i dag

– Når påsken er så sen som i år, ser vi at det er de europeiske storbyene i tillegg til typiske solfylte kystbyer som topper statistikken over påskedestinasjonene, sier kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Joachim Westher Andersen.

For to år siden, da påsken falt på omtrent samme tid, var det London, Alicante, Paris, København og Las Palmas som var på toppen av listen over påskedestinasjoner for nordmenn. I tillegg fulgte varme destinasjoner som Barcelona og Malaga på plassene etter.

Golf-ferie fremfor påskefjellet

Kjente golfdestinasjoner som Malaga og Las Palmas sklir rett inn på topplistene når påsken er så sen som i år. Det kan bety at det vil være flere golfbager enn skibager på spesialbagasjebåndet i år.

Sen påske betyr et annet reisemønster enn til ski- og fjellpåske. Storbyferie og golfferie topper stedene folk flyr til i år, sier Joachim Westher Andersen i Avinor. Foto: AVINOR

– I dag venter vi den største utfarten og så mange som opp mot 103.000 skal ut fra eller reise gjennom Oslo lufthavn, forklarer Andersen.

– Det er 25.000 flere enn på en normaldag her i lufthavnen, legger han til.

Beregn god tid

Økt trykk på hele lufthavnen kan bety noe køer enkelte steder.

– Det er viktig å beregne god tid. I og med at mange skal på golfferie og ha med seg golfbagen sin så skal denne sjekkes inn et annet sted enn normal bagasje. Både golfbagen og skiposen må leveres på spesialbagasje og det kan fort ta ekstra tid, forklarer han.

– Sikkerhetskontrollen vil alltid være bemannet etter passasjertrykket, men skal du ut av schengenområde, for eksempel på en storbyferie til London, skal du igjennom passkontrollen og her kan det også danne seg kø. Har du moderne, maskinlesbart pass kan du i tillegg bruke de automatiske passkontrollene, råder han.

NSB han nesten fulle påsketog

NSBs trafikk viser likevel at langt ifra alle skal på påskeferie med fly. Til tross for 14.200 ekstra seter på regiontogene til Bergen, Trondheim, Røros og Bodø i forbindelse med påsken, begynner flere avganger å bli fulle.

Gina Scholz i NSB oppfordrer folk til å bruke god tid om du skal på påskeferie med tog. De meste populære avgangene begynner å bli utsolgt, så velg andre dager om du kan. Foto: NSB

– Det er særlig togene på Bergensbanen og Dovrebanen som blir fulle først, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB.

Også hos NSB er dagen i dag den aller travleste utfartsdagene, tett fulgt av onsdag før skjærtorsdag.

– Hjemreisen fordeler seg godt over første og andre påskedag. Begge disse dagene er det stort trykk på billettene, sier Gina Scholz, som oppfordrer til å sjekke flere avganger og dager for å finne ledige billetter.