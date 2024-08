• 94% av nordmenns sparing i aksjefond ble sendt ut av landet i første halvår, viser tall Verdipapirfondenes forening har utarbeidet for NRK.

• Denne utviklingen kan ha bidratt til å svekke den norske kronen

• Det har vært en trend over mange år at nordmenn sparer mer i utlandet, og denne trenden har forsterket seg.

• Norske sparepenger blir vekslet om til andre valutaer, hovedsakelig amerikanske dollar, når de investeres i globale fond.

• Økonomer mener at denne utviklingen kan ha bidratt til at kronen har svekket seg.

• Ifølge DNB markets har utlendinger nettosolgt norske aksjer de siste par årene, mens de samtidig har nettokjøpt obligasjoner for et større beløp i samme periode.