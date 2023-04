På Filipstadkaia i Oslo ruver et stort veisaltdepot som forsyner både kommuner, fylker, Statens vegvesen og entreprenører med veisalt.

Det merkes knapt på saltberget at Oslo kommune har brukt rekordmye salt på å holde veiene isfrie i vinter.

Over 40 000 tonn har gått med i hovedstaden. Det er 57 kilo salt per innbygger og fire ganger så mye som for ti år siden.

57 kilo veisalt – eller litt over to 25 kilos sekker for hver eneste innbygger – strødde Bymiljøetaten i Oslo på veiene i hovedstaden i vinter. Foto: Snorre Tønset / NRK

Vekslende vintervær krever mye salt

Joakim Hjertum, seksjonssjef i Bymiljøetaten i Oslo, sier vekslende vintervær krever mer salting enn stabilt kalde vintre.

Seksjonsleder Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i Oslo sier det i dag ikke finnes gode alternativer til veisalt for å holde veiene fri for snø om vinteren. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Hvorfor kan dere ikke la snøen ligge og bli kjørt ned og pakket hardt som i innlandet?

– Da blir det glatt og fremkommeligheten blir for dårlig. Da får buss og større kjøretøy store utfordringer, svarer Hjertum.

Grus er ikke et alternativ fordi trafikken blåser det til side. Da må det strøs oftere.

– Det hadde ført til enda dårligere luftkvalitet, ifølge Hjertum.

Vekslende vintervær er årsaken til den omfattende saltingen av veiene i vinter. Foto: Snorre Tønset / NRK

Ruster ned sykler og biler

Truls Gulowsen har vært nødt til å parkere sykkelen etter en lang vintersesong.

Sykkelkjedet til Truls Gulowsen røyk i vinter på grunn av mye rust. -Nærliggende å gi veisaltet skylda, sier Gulowsen. Foto: Snorre Tønset / NRK

Kjedet henger og dingler til tross for mye spyling og oljing gjennom vinteren.

– Jeg tror det er mest på grunn av helt sinnssyk salting. Salt gjør at både biler og sykler ruster.

Gulowsen er leder i Norges Naturvernforbund. Han har inntrykk av at man forsøker å salte bort snøen i stedet for å brøyte.

– En ting er å salte på tørre veier. Det som virker veldig unødvendig er når det er meldt frost og man prøver å salte bort snøen. Da ender vi med å brøyte oss gjennom en saltsmørje, sier Gulowsen.

Sporene etter vinterens rekordsalting var synlige etter at snøen smeltet. Foto: Snorre Tønset / NRK

Det avviser Joakim Hjertum i Oslo bymiljøetat.

– Vi legger ut salt før snøfall for å hindre at snøen fester seg til underlaget. Etter brøyting salter vi for å fjerne en eventuell ishinne for at veien skal bli fremkommelig.

Skader både dyrelivet og vassdragene våre

Selv om det er kjedelig med et ødelagt sykkelkjede, så er det andre konsekvenser som gjør at saltinga av veiene bekymrer lederen i Naturvernforbundet.

Veisalt som havner i vassdrag kan ta livet av dyreplankton og annen mat for fisken og for mange av fuglene. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Det største problemet er de skadene det gjør på miljøet. Salt hører ikke hjemme i vassdrag og skader både dyreliv, insekter, plankton, fisk og fiskeegg, sier Gulowsen.

Økende salting bekymrer forsker

På NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, følger de med på effekten veisalting har på miljøet. De har registrert over 40 innsjøer hvor de er bekymret for påvirkningen fra veisalt.

Veisaltet havner i vassdrag som her i Østensjøvannet i Oslo. Foto: Snorre Tønset / NRK

Forskningssjef Anja Celine Winger forklarer at det salte vannet synker til bunns i sjøene og hindrer sirkulasjon. Da blir vannet på bunnen oksygenfattig og sammen med saltet dreper det dyreplanktonet som fisken lever av.

– Da får du en oppblomstring av alger. Det kan også ha toksiske effekter, forklarer forskningssjef Anja Celine Winger.

– Er det noe annet å gjøre med dette enn å bruke mindre salt?

Forskningssjef Anja Celine Winger ved NIBIO er bekymret over den økende saltbruken. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Nei, svarer Winger. Det hadde vært bra å redusere saltbruken, eller finne miljøvennlige alternativer, men så vidt jeg kjenner til, så er ikke dette på plass ennå.

Hun forteller at flyplasser bruker et organisk avsmeltingsmiddel, men at også det kan øke stagnasjonen i vannene.

Salting redder liv

På Statens vegvesen Innlandet er trafikksikkerheten første prioritet. For å oppnå bare og mest mulig trafikksikre veier brukes det salt på det meste av riksveinettet i Norge.

Saltet lå igjen på veiene i Oslo i påsken. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Vi jobber for å salte smartere og mer effektivt for å få ned saltforbruket, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud.

Han sier det handler om salte når det har størst effekt, og det avhenger både av temperatur og trafikk der det saltes.

– Hvorfor brøytes det ikke mer i stedet for å salte?

– Hovedregelen er at vi brøyter først, så bruker vi salt for å oppnå bar vei og bare spor. Det holder ikke å bare brøyte.