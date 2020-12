Rekordmange nordmenn sparer i aksjefond

Ferske tall fra Verdipapirfondets forening (VFF), viser at norske privatpersoner kjøpte aksjefond for 4,8 milliarder kroner mer enn det som ble solgt i november.

En som kan feire et godt år, er Åse Raknes fra Oslo.

– Nå er det så lav rente i banken at det ikke lønner seg å ha sparepengene sine der, sier Raknes.

Hun har spart i både bolig, rentefond og aksjefond i mange år. Utviklingen har vært varierende, men 2020 ble et godt år for Raknes. Hun føler seg privilegert som kan holde på sin langsiktige spareplan i en tid der mange har det økonomisk vanskelig under koronapandemien.

Krevende periode i mars

Men da aksjekursen stupte i mars, så det mørkt ut. VFF har aldri opplevd en høyere nettoinnløsning på én måned enn i mars. Da ble det tatt ut nesten 63 milliarder kroner fra alle kundegrupper.

– Jeg ble svett og redd, forteller Raknes om da hun oppdaget at store midler hadde blitt tatt ut fra aksjefond og rentefond.

Da hun tok kontakt med kunderådgiver i banken, ble hun rådet til å sitte stille i båten. Raknes ble fortalt at nettotegningene ville krype opp igjen, noe som viste seg å stemme.

Allerede måneden etter snudde trenden og det tok ikke mange måneder før det som gikk ut i mars var tilbake. Så langt i år ligger det samlet sett an til en nettotegning på om lag 35 milliarder kroner.

SPARER I AKSJEFOND: Åse Raknes ble bekymret da aksjekursen stupte i mars. Foto: Privat

– Det er en god følelse å se at kursene stiger igjen.

Historisk år

Til tross for en krevende mars måned, skrives 2020 inn i historien med svært gode nettotegningstall.

November har vært en måned med de høyeste nettotegningene i aksjefond fra norske kunder VFF noen gang har registrert. En årsak er at sparingen blant folk flest har økt som følge av korona, forklarer Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

– Det brukes ikke så mye penger på reising nå for eksempel, men det har også vært en positiv kursutvikling i aksjemarkedet. Det har nok fått flere til å søke mot aksjefond i sin sparing.

Det er først og fremst globale aksjefond nordmenn sparer i, viser tallene. Samtidig gikk det mer ut av rentefond enn det som gikk inn.

Han påpeker at det å spare i aksjefond er noe man gjør for å oppnå en langsiktig avkastning utover det man kan oppnå i bank, og er ikke et kortsiktig spekulasjonsinstrument.

– Man bør ha en spareplan der man sparer hver måned, og ikke bry seg så mye om hvordan markedet ser ut. Verken når det er rosenrødt eller når det er mørke skyer. Det viser seg over tid å være den strategien med størst sannsynlighet for å oppnå en realavkastning på sparingen, sier Zakariassen.