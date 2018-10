Rekordmange innlagt med influensa sist vinter

Snart er vi igjen inne i høysesongen for influensa, og onsdag la Folkehelseinstituttet frem sine influensatall for forrige sesong og kom med råd for den kommende.

En uvanlig lang influensasesong rammet Norge i fjor og sykehusoppholdene som følge av viruset skjøt i været.

– De mange sykehusinnleggelsene forrige sesong skyldes både at influensautbruddet var

Fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet. Foto: Ole Gunnar Onsøien

langvarig og omfattende, og at de virusene som sirkulerte rammet de eldste hardest. Eldre har også i utgangspunktet stor risiko for å utvikle alvorlig influensa og sykehusinnleggelser, sier fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

1.400 influensarelaterte dødsfall

Rundt 7600 pasienter ble innlagt på sykehus med påvist influensa, opplyser FHI:

Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre.

Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt.

Sist vinter var det også flere influensarelaterte dødsfall enn ventet. Det estimeres at rundt 1.400 mennesker døde.

Et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt cirka 900 dødsfall årlig i Norge.

– Vinteren 2017–2018 dominerte influensa B-Yamagata virus. I tillegg var noe influensa A(H3N2) i omløp. Begge er virus som kan gi harde influensaepidemier med mange syke og mange sykehusinnleggelser da de ofte rammer de eldste hardest, sier Bragstad.

Tre typer influensavirus: Ekspandér faktaboks Type A: Dette viruset gir som regel de kraftigste symptomene. Det er samtidig den hyppigste typen og den dukker opp i epidemier hvert andre eller hvert tredje år. Svineinfluensa-viruset, influensa A(H1N1), er av type A. Type B: Viruset gir de samme symptomer som type A, men ofte mindre kraftige. Denne typen dukker opp hvert fjerde eller femte år. Type C: Denne typen gir et mildere sykdomsforløp som ligner mer på en vanligforkjølelse. Kilde: Nettdoktoren.no

Flest syke siden 2009

Birgitte Klüwer ved influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet. Foto: Ole Gunnar Onsøien

Totalt fikk hele 142.092 personer diagnose på influensalignende sykdom sist sesong. Tallet har ikke vært så høyt siden pandemien i 2009.

1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom. Disse anbefales årlig influensavaksine, og FHI håper at erfaringene fra forrige sesong gjør at flere vaksinerer seg.

Ifølge FHI er vaksine det viktigste forebyggende tiltaket mot influensarelaterte komplikasjoner og dødsfall.

– Vi anbefaler at personer i risikogruppene tar influensavaksinen for å redusere risikoen for alvorlig influensasykdom, sier rådgiver Birgitte Klüwer ved influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

Vaksinen bør settes oktober-desember; så tett opptil influensautbruddet som mulig, men før sesongen er i gang for alvor.

FHI: – Disse bør vaksinere seg:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Helsepersonell

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer flere helsepersonell til å vaksinere seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flere helsepersonell tar vaksine

Samtidig har vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell økt. For fire år siden var det færre helsepersonell enn i befolkningen ellers som tok influensavaksine, men i løpet av den siste influensasesongen tok 28 prosent av helsepersonellet vaksinen. Det er en økning på 11 prosentpoeng fra året før.

Helsedirektør Bjørn Guldvog hilser utviklingen velkommen, og sier helsepersonell bør ta vaksine for å beskytte pasientene og seg selv.

– Det er tre grunner til at helsepersonell bør vaksinere seg, sier han og utdyper:

– Det første og aller viktigste er at de uten vaksine utsetter pasientene for betydelig risiko ved å være uvaksinerte.

Den andre grunnen helsedirektøren nevner er at helsetjenesten er landets største beredskapsorganisasjon, og derfor alltid må være i stand til å håndtere kriser.

– I influensasesong oppstår det en betydelig risiko hvis mange helsearbeidere er uvaksinerte. Da kan tjenesten bli satt ut av spill i deler av landet. Det kan ha fatale, store konsekvenser, sier han og nevner til slutt at den tredje grunnen helsepersonell bør vaksinere seg er at det er lønnsomt når det gjelder egen helse.