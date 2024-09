– Litt slitsomt, litt gøy. Veldig mye forskjellige mennesker. Det gjør det egentlig mer artig.

Arnstein Skjæran snakker om jobben sin. Mens andre sover, passer han resepsjonen på Thon hotell Gardermoen. Han står nå i full jobb, cirka 100 prosent, selv om det ikke er en fast stilling.

Men, for få måneder siden fryktet han å bli helt ufør.

Arnstein på jobb som resepsjonist på Thon hotell Gardermoen.

Arnstein var lenge en del av en deprimerende statistikk.

16 prosent av nordmenn i 20-åra er hverken i jobb eller studerer.

De siste 14 åra har det blitt mer enn dobbelt så mange unge uføre.

Ifølge Riksrevisjonen har vi i dag 21.800 uføre mellom 20–29 år.

For Arnstein har 20-åra handlet mye om rus og psykiske utfordringer:

– Jeg gjorde en del dumme valg. Og gjorde dumme ting istedenfor aktivt å gå for arbeid.

Men så tok han grep. Og fikk hjelp:

– Jeg begynte å ta helsen min mer seriøst, fordi jeg var lei av å ha det vondt hele tida.

1000 nye jobber for unge



Arnstein fikk også hjelp av OsloKollega som er hovedstadens største arbeids- og inkluderingsbedrift.

For å hjelpe flere unge ut i jobb har de startet et nytt karriereprogram for unge uten arbeidserfaring. Det sier daglig leder for utvikling, Andreas Berfenstam:

Andreas Berfenstam er daglig leder utvikling i OsloKollega

– Det har manglet en bro mellom ungdommer og mennesker som står utenforskapet (ikke i jobb eller under utdanning journ. anm), og arbeidsgivere som både har behov og kompetanse til de menneskene som er utenfor. Den broen ønsker vi å få bygge ordentlig sterk og bra.

Målet er å skaffe 1000 uten erfaring jobb i løpet av tre år.

– Det ligger ikke noe penger for bedriftene i å ansette folk uten erfaring i det programmet her. Hvorfor ikke?

– Det er fordi vi mener at den verdien som de menneskene som kommer inn skaper, den er det verdt å betale for. Men, bedriftene trenger å tilrettelegge for det, og de trenger hjelp for å ta imot de menneskene, og få dem til å fungere best mulig, stå i jobb og utvikle seg der.

Verdens viktigste

Oslo kommune, XXL og 4 Service er noen av arbeidsgiverne som tilbyr jobber i karriereprogrammet.

Også mindre aktører deltar. Oskar Westerlin lever av å lage innhold til sosiale medier. Nå søker han etter en ny medarbeider, uten erfaring, til sin lille bedrift med sju ansatte.

Han er på jakt etter en ny produksjonsassistent, eller prodass, til firmaet sitt.

Oskar Westerlin tar selfie med elever på Nydalen videregående skole i forbindelse med lanseringen av «verdens viktigste jobb»

– Hva er det du er på jakt etter når du skal ansette en ny person?

– Sjøl har jeg ikke så mye utdannelse, så selv om vi snakker om at skole er viktig, så syns ikke jeg det er så viktig. Jeg syns det er mer viktig med en som har «drive» og er selvstendig. En som er løsningsorientert og på.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) deltok på lanseringen, som hun omtaler som et utrolig fint initiativ. Hun er opptatt av at alle unge trengs i arbeidslivet:

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på lanseringen

– Vi trenger dem som arbeidstakere, vi trenger at de er med og løser oppgaver, vi trenger at de er med og gjør økonomien vår produktiv, det tror jeg er noe av det viktigste vi kan formidle til dem.

Fredag la regjeringen fram arbeidsmarkedsmeldingen. Målet er at 150.000 flere skal være i jobb innen 2030.

– Hvordan er det å være i jobb?

– Slitsomt. Det er veldig, veldig slitsomt, men det er også motiverende. Det er på en måte det at man føler at man faktisk har mestret noe, fordi man sitter der og man gjør jobben og man får hovedsakelig gode resultater og får positiv tilbakemelding på det man har gjort.