Rekordmange har søkt høyere utdanning

Koronapandemien har ført til at flere søker høyere utdanning. Når arbeidsmarkedet blir vanskelig, søker flere utdanning, ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Det er noe mange gjør fordi de er usikre, men det er også et stort pluss at mennesker bruker tiden riktig. Når man ser at jobben man ville ha forsvinner, så bruker de heller tiden på å utdanne seg, sier Asheim.

Tilsammen er det 150.000 personer som har søkt om studieplass. Av dem var over 91 prosent kvalifisert.

108.000 har fått tilbud om studieplass. Mer enn halvparten har fått tilbud om sitt førstevalg.

Det har vært en økning i antall søkere fra i fjor til i år: 8,7 prosent flere søkere og 8,9 prosent flere har fått tilbud om studieplass. 28.000 har ikke fått noe tilbud ennå.

– Men vi skal fortsette med supplernede opptak, sier Terje Møland, direktør for utdanningstjenester i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Antall studieplasser, studenter og tilbud øker jevnt og trutt år for år.

Fikk 22 seksere av 24 mulige

19 år gamle Noor Latif fra Oslo er av dem som kom inn på førstevalget sitt etter å ha fått 22 seksere av 24 mulige på videregående. Til høsten skal Latif studere medisin ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har høye forventninger og ser veldig frem til det. Jeg syns det er spennende å lese om menneskekroppen for så å hjelpe mennesker som trenger det, sier Latif.

Hun har de siste tre årene dedikert tiden sin til skole. Idrett, venner og familie har måttet vike for studier og jakten på drømmejobben. Latif deler også sine beste tips til de som skal begynne å studere til høsten.

– Å gi alt er det viktigste. Man må være i stand til å legge vekk telefonen og ha fokus på det du holder på med. Ikke gi opp selv om man får en dårlig karakter eller når det ikke gikk så bra, bare stol på deg selv, sier hun.

Andre muligheter

Man bør se frem til og ha lyst til å studere før man begynner, sier leder ved karrieresenteret på UiO, Gisle Hellsten. Foto: Tron Trondal

Med over 150.000 søkere som konkurrerer om litt over 58.000 studieplasser, kommer ikke alle inn på studiene man ønsker. Leder ved karrieresenteret på UiO, Gisle Hellsten, ber studentene som ikke kom inn på sitt drømmestudie å ha litt is i magen.

– Kommer man ikke inn på førstevalget kan man se på mulighetene der man har kommet inn. Eller smøre seg med tålmodighet, fordi det er mange som trekker seg fra studieplasser slik at de blir åpne. Følg med på ventelister og ta kontakt for å se om det likevel er mulig å komme inn på førstevalget, sier Hellsten.

Ifølge Hellsten skal man ikke være redd for å ta et friår hvis motivasjonen for å studere ikke er der. Bestemmer man seg for å ta et friår bør den fylles med jobb eller reise, og få tilbake lysten til å studere.

– Det er en betydelig jobb som skal gjøres når man studerer yrkesfag, bachelor eller master. Det å begynne med lav motivasjon er ikke nødvendigvis den beste ideen. Man bør se frem til og ha lyst til å studere før man begynner.