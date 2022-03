Rekordhøye dieselpriser: – Situasjonen er ganske dramatisk

Oljepriskrisen er ille. Men dieselkrisen er langt verre, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Utfordringen er at store deler av verdensøkonomien er drevet med dieselolje, selve arbeidshesten i verdensøkonomien.

På grunn av Russlands invasjon av Ukraina, har drivstoffprisene steget til rekordnivåer. Normalt har bensin vært dyrere enn diesel på landets drivstoffstasjoner. Nå er diesel blitt dyrere enn bensin.

Det merker bøndene godt.

– Situasjonen er ganske dramatisk. Det er summen av alt som gjør dette krevende. De høye dieselprisene kommer på toppen av økning i priser på strøm, gjødsel, og kraftfor.Det er alvorlig og brutalt for oss bønder, sier melkebonde Jens Thori Kogstad, som også er leder i Oslo og Akershus Bondelag.

DYERE ENN DYREST: Både bilister, bønder og næringslivet merker de rekordhøye dieselprisene Foto: NRK

Håpløst

Kogstad viser NRK rundt på gården, og tar oss med til fjøset med kyrne som venter på for og på melking. Det meste av arbeidet er automatisert og alle maskinene på gården er drevet på diesel.

– Situasjonen er håpløs for bøndene. For markedet er så gjennomregulert at vi ikke kan ta ut kostnadsveksten i den andre enden, vi kan ikke øke melkeprisen slik uten videre, sier Kogstad.

Snart venter våronna hvor tunge maskiner gjør jobben med å klargjøre jorden. Så skjer såingen også fra maskiner som trenger diesel som drivstoff.

– De høye dieselprisene merkes godt på bunnlinjen, men vi kan ikke la jorden ligge brakk, sier Kogstad.

KOSTER DIESEL: Det kreves mye diesel per ku. Foto: Terje Bendiksby

Avhengig av diesel

Mens privatpersoner i varierende grad kan kutte ned på kjøringen og dermed drivstofforbruket i egne privatbiler, gjelder ikke det landbruket og for mange andre bransjer. Den fleksibiliteten finnes ikke.

Store deler av jernbanen går på diesel. Det gjelder alle tog på Trønderbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen. Nær all varetransport langs norske veier kjøres med dieseldrevne vogntog. Alle landbruksmaskiner går på diesel. Store anleggsmaskiner. Et hundretalls hurtigbåter. Samt mange ferger.

I praksis er samfunnet fullstendig avhengig av nok diesel.

– I praksis går nesten all godstransport i Norge med dieseldrevne lastebiler. En veldig liten andel går på strøm og biogass, men det er så lite at vi ikke har tall på det. Skal jeg tippe så er det 1 prosent, sier Kjell Olafsrud i Norges Lastebileierforbund.

All togtransport nord for Trondheim går på dieseltog.

– Når vi snakker om at en listepris på diesel nærmer seg 20 kroner pluss moms, så har du en økning på 5 kroner literen eller 20 kroner mila for en lastebil. Dette er kostnader som ingen kan leve med, og som noen må betale for, sier Olafsrud.

REKORDHØYT: Dieselprisene har aldri vært så høye. Det bekymrer både næringsliv, bilister og bønder Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Dieselforbruk rekordhøyt

Mens etterspørselen etter råolje ennå ikke har nådd nivåene fra før pandemien, var verdens dieselforbruket høyere enn noen gang i fjerde kvartal, skriver Bloombergs sjefreporter for energi og råvarer, Javier Blas.

Samtidig sliter raffineriene med å holde følge med den økte etterspørselen, og diesellagrene i Europas oljehub i Holland er på sitt laveste på 14 år.

På toppen kommer at krigen på landjorda i stor grad drives av kjøretøyer som er dieseldrevne. Det gjelder stridsvogner, pansrede kjøretøyer og selvkjørende artilleri.

Ond sirkel

- Vi får en prisstigning ut ifra dette som ingen er tjent med, Det blir en ond sirkel. Lastebileieren, til detaljhandelen, til forbrukeren, sier Kjell Olafsrud i Norges Lastebileierforbund.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport mener situasjonen er meget alvorlig.

– De siste ukene har prisene ligget rundt 3,75 kroner høyere enn normalt. Basert på et drivstofforbruk på ca. 2,3 millioner liter per uke gir dette en ukentlig kostnadsøkning på ca. 8,8 millioner per uke eller 461 millioner på årsbasis for bransjen, sier Stordrange.

– Dette beløpet nærmer seg en halv milliard, noe som utgjør 5 prosent av årlig omsetning. Aktørene inne persontransport har ikke disse midlene og må da enten øke billettprisene med 10 prosent eller redusere tilbudet vesentlig, sier Stordrange.

Fra gass til gassolje

– Når prisen på naturgass har økt så mye, har europeiske kraftverk gått over til å bruke olje som innsatsfaktor. Dermed har også prisen på diesel økt, sier sjefanalytiker Nicolai Hansteen i skipsmegleren Loretzen & co.

Og prisveksten vil neppe stoppe.

– Det er nærliggende å tro at prisdifferansen mellom diesel og bensin bare vil øke, ettersom behovet for bensin kan komme til å avta med høyere inflasjon, renter og mulig resesjon som nå truer Europa. Dette gjelder for øvrig ikke bare Europa, men også for USA og Asia.

Landbruket er storforbruker av diesel.

– Dette er enda en viktig innsatsfaktor for bonden som har voldsom prisvekst. Det er nå en ytterst krevende situasjon, høy kostnadsvekst og stor uforutsigbarhet som både rammer landbruket og samfunnet. Når kostnadene er så store og situasjonen så usikker, så tyder alt på at dette vil påvirke norsk matproduksjon framover, sier Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag.