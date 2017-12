Rekordår for medisinmangel i Norge: – Kunne blitt alvorlig

– Det er en uheldig rekord og et problem som må løses, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

I verste fall fører mangelen til at pasienter ikke får nødvendig medisin. Men oftest greier Legemiddelverket og legemiddelgrossistene å finne løsninger, for eksempel ved å hente en lignende medisin fra utlandet, ifølge Madsen.

– Den første uka i januar skal vi sette oss ned og se på alle tilfellene, for å se hva økninga skyldes og hva vi kan gjøre, melder Madsen i Legemiddelverket. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Madsen tror ikke noen pasienter har gått tom for livsviktig medisin i løpet av året.

– Men det har vært tilfeller der det kunne blitt alvorlig om vi ikke hadde lyktes med å finne alternativer, sier Madsen.

Et av tilfellene han mener kunne blitt alvorlig, var mangelen på blodproppmedisin i sommer. Madsen mener medisinmangel uansett er uheldig fordi det skaper usikkerhet og kan medføre en risiko for pasientene.

– Smertegrensa er egentlig null

Legemiddelfirma har plikt til å melde Legemiddelverket hver gang de ikke kan dekke etterspørselen i det norske markedet etter en viss type medisin.

I 2016 kom det 191 meldinger om mangelsituasjoner. Fram til årets siste arbeidsdag i 2017 har det altså kommet 356 meldinger.

– Det er ei kraftig økning. Smertegrensa på slike tilfeller er egentlig null, sier Madsen.

Mangel på en type medisin kan føre til usikkerhet hos pasienter som må bytte til en annen medisin som ligner.

– Som hjertelege har jeg selv fått telefoner fra bekymra pasienter som må bytte medisin. Mangel på en type medisin skaper usikkerhet hos pasientene og merarbeid for leger og apotek, sier Madsen.

Medisinmangel kan også bety økt risiko for sykehuspasienter, mener han. Det bekrefter Christian Fossum, leder av legemiddelutvalget ved Sykehuset i Innlandet.

– Oppslag om mangel på en viss type medisin kan skape større angst enn nødvendig. Vi går inn i nyåret med tro på at vi har de nødvendige medisiner å bruke, sier Christian Fossum er seksjonsoverlege ved medisinsk avdeling på Gjøvik, og leder i ledemiddelutvalget ved Sykehuset i Innlandet. Foto: Sykehuset Innlandet

Nye medisiner betyr noen ganger nye rutiner, som ikke sitter like godt i fingrene på de som jobber der.

– Alle forandringer innebærer risiko. Vi hadde et eksempel for noen år siden der vi måtte ta i bruk en ny hjertemedisin, som kan gi forgiftning om den brukes feil. Da ble det meldt inn flere pasientskader, sier Fossum.

Les også: Apotekene tomme for livsviktige medisiner i 2015

Frykter storm i Puerto Rico kan påvirke

En av de mulige årsakene til et stadig økende antall mangelsituasjoner de siste årene, tror Madsen er at flere legemiddelprodusenter flytter sin produksjon til land langt unna Europa.

– Det er grunn til en viss bekymring over at vi har mindre produksjon i Europa. Legemiddelverkene i Europa har samla seg til en felles innsats for å prøve å løse problemet, sier han.

Den siste mangelen varsla om på Legemiddelverkets sider, er en ADHD-medisin med forsinka leveranse grunna orkan på Puerto Rico. Noen av de mange legemidlene som produseres på den karibiske øya brukes i Norge.

– Vi er bekymra for at det framover kan oppstå mangelsituasjoner også i Norge som følge av orkanen, sier han.