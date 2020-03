Rekeseljar kan vere «pasient null»

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I eit intervju med den kinesiske avisa «The Paper» fortel Wei Guixian ho var på jobb på marknaden 10. desember i fjor, då ho fekk det ho trudde var symptom på forkjøling.

– Eg brukar å få influensa kvar vinter. Så eg trudde det var influensa. Eg kjende meg litt trøytt, men ikkje så trøytt som då eg var sjuk sist vinter, seier ho i intervjuet. Ho gjekk til eit lite helsesenter for å få hjelp, men vende tilbake til jobben same dagen.

Menneske i kø for å teste seg for covid-19 ved Wuhan Union Hospital. Det var her Wei Guixian til slutt vart innlagt. Foto: AP

Ho kjende seg ikkje betre, og dagen etter oppsøkte 57-åringen eit lokalt sjukehus. Her fekk ho ei sprøyte, men det hjelpte heller ikkje. Neste dag igjen reiste ho til eit større sjukehus, Sjukehus 11 i millionbyen.

– Utan styrke og energi

– Legen som behandla meg der greidde ikkje å finne ut kva som feilte meg, men han gav meg nokre pillar. Men dei hjelpte heller ikkje. Eg vart berre verre, og eg miste all styrke og energi, fortel ho.

16. desember oppsøkte Wei Guixian eitt av dei største sjukehusa i Wuhan, Wuhan Union Hospital. Her var det ein lege som sa at sjukdomen hennar var svært aggressiv, og at fleire andre som jobbar på den same marknaden som henne hadde vore innom sjukehuset med liknande symptom.

Mot slutten av månaden vart ho sett i karantene. Først då hadde legane endeleg slått fast at det var ein samanheng mellom sjukdomssymptoma og marknadsplassen. 31. desember slo legane ved sjukehuset fast at Wei Guixian var ein dei første 27 pasientane som hadde testa positivt på Covid-19-viruset. Og at ho var eitt av 24 tilfelle som kunne knytast direkte til marknadsplassen Huanan.

Den 57 år gamle rekeseljaren er no heilt frisk. Ho vart uskriven frå sjukehuset i januar.

Sjukdomen verkar å vere på retur i Kina, men dei fleste brukar ansiktsmasker for å verne seg. Her frå ein togstasjon i Shanghai 28. mars. Foto: HECTOR RETAMAL / HECTOR RETAMAL

– Smitta på fellestoalett

– Eg trur eg vart smitta på eit toalett på marknaden som vi delte med folk frå fleire avdelingar på marknaden, både kjøtseljarar og andre, seier ho.

Seljarane som jobba på begge sider av Wei på marknaden vart også smitta. Også ei av døtrene hennar vart smitta, og det same skjedde med ei niese og mannen hennar.

– Langt færre ville ha døydd her i landet om styresmaktene hadde reagert tidlegare, seier ho.

Sidan starten på pandemien er det meldt om rundt 82.000 sjukdomstilfelle i Kina, viser tal frå John Hopkins-universitetet. På verdsbasis er over 600.000 smitta, ifølgje instituttet. Talet på døde er no over 28.000, og det er rapportert om smitte i over 180 land og territorium.

Intervjuet med Wei Guixian er omsett til engelsk av news.com.au .

Pandemien starta i Kina, men no herjar sjukdomen verst i land som Italia, Spania, Iran og USA.