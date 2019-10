Reiulf Steen hevdet at han hadde hatt et intimt forhold til Gro Harlem Brundtland

I boken «Reiulf Steen. Historien, triumfene og tragediene» skriver historiker Hans Olav Lahlum at tidligere partileder i Arbeiderpartiet, Reiulf Steen, skal ha fortalt ham at han hadde et intimt forhold til Gro Harlem Brundtland. Innrømmelsen skal ha kommet to år før Steen døde.

Rykter siden 1970-tallet

Brundtland og Steen hadde et nært politisk samarbeid og vennskap fra midten av 1970-tallet. Samtidig verserte ryktene om at forholdet også var intimt.

Både vennskapet og samarbeidet opphørte etter en brutal maktkamp mellom dem på slutten av 1970-tallet, som Brundtland gikk seirende ut av.

Brundtland bekrefter i boken at Steen gjorde tilnærmelser, men avviser kategorisk at det skal de skal ha hatt et romantisk eller seksuelt forhold.

FORBEREDT PÅ STØY: Hans Olav Lahlum sier han er forberedt på støy på grunn av intimryktet. Foto: NRK

– Så langt jeg kommer med bevisene, finner jeg ikke noen støtte for at det var et forhold mellom dem. Men jeg kan ikke avvise det. Det kan jo ha skjedd. Jeg har fremlagt begges versjon. Leseren får dømme selv, sier Lahlum til Aftenposten før han fortsetter:

– Jeg kunne ikke hoppe bukk over ryktene, det ville være skandaløst hvis jeg ikke hadde adressert dem.

I boken skriver Lahlum:

«Reiulf Steens versjon var mot slutten av livet at han hadde hatt et seksuelt forhold til Gro Harlem Brundtland.»

Til NRK sier Lahlum:

– Den versjonen han ga meg, var helt på linje med den han ga sin kjæreste i 1977 og som han også har gitt andre i fortrolige samtaler siden.

Stanghelle: – Diskutabelt å ta det med i boken

BETENKT: Harald Stanghelle mener intimryktet i boken til Hans Olav Lahlum er diskutabelt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Harald Stanghelle skriver i en kommentar i Aftenposten at vurderingen til Lahlum om å ta med ryktet om Brundtland og Steen i biografien er diskutabel. Han skriver blant annet:

«Den føyer seg inn i en trend der grensene mellom de private og offentlige sidene ved vårt liv er i ferd med å viskes ut. En trend der den som tar til orde for at det fortsatt finnes grenser, stemples som håpløst utdatert. Og der det virker gammeldags å snakke om hensynet til kjente menneskers private sone.»

Hovedankepunktene til Stanghelle er at Brundtland avviser ryktene, og at Steen tidligere har karakterisert ryktene som tøv i et brev. Han peker også på at Lahlum skriver i boken at han ikke finner annen støtte for at det skal ha vært et forhold mellom de to toppene i Arbeiderpartiet.

Lahlum er enig med Stanghelle i at man ikke skal gå over grensene i omtalen av politikeres privatliv.

– Men som biograf på dette prosjektet, med det oppdraget jeg hadde fått og de forutsetningene som lå inne, måtte jeg gi leserne svar på dette. Jeg endte på at det var åpenbart siden jeg hadde lovet Reiulf en ærlig biografi, og jeg ville skuffet leserne grovt hvis jeg ikke hadde gitt svar på forholdet mellom de to, sier Lahlum til NRK.

Lahlum er gjest i Politisk kvarter i NRK P2 mandag morgen.