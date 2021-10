På søndag rettes verdens søkelys mot Glasgow og COP26, også kalt klimatoppmøtet. I deltakerlisten på finner du navn som Joe Biden, Boris Johnson og Angela Merkel. I deltakerlisten finner du to langt mindre synlige personer.

Miriam Akkouche (26) og Pauline Tomren (22).

Miriam sitter i bystyret for MDG i Bergen, mens Pauline er fylkestingsrepresentant for MDG i Vestland. For noen måneder siden ble det bestemt at de skulle delta på toppmøtet som delegater fra Grønn ungdom.

Det så de som en mulighet for å reise klimavennlig.

Reisetid: 55 timer.

Reisen startet med tog fra Bergen til Oslo på fredag. Deretter venter titalls timer i bussetet. De to engasjerte lokalpolitikerne har et mål om å påvirke verdens statsledere til å redde kloden fra klimakrisen.

Men ikke før på søndag. Først da er den miljøvennlige reisen over.

Etter 15 timer på den første bussen som går fra Oslo til Hamburg venter det en natt i gatene i Hamburg i vente på neste buss. Foto: Torgeir Knutsen

– Jeg tror ikke vi to alene skal få gjort så mye endring, men alle vi tusen aktivister kan dytte politikerne i riktig retning. Det er en reise for å komme frem, hvor vi vil påvirke verdenslederne til å ta klimagrep, forteller Tomren.

Reiseruta til kvinnene med buss og tog fra Bergen til Glasgow: Ekspandér faktaboks Bergen - Oslo: 7 timer og 25 minutter. Oslo - Hamburg: 15 timer. Hamburg - Brussel: 7 timer. Brussel - London: 1 time. London - Edinburgh: 4 timer og 16 minutter. Edinburgh - Glasgow: 40 minutter. Total reisetid med buss, tog og ventetid: 55 timer.

Pris: 4000 kroner. Eventuelt kan du ta fly: Fly på mandag, med Ryanair:

Pris: 1163 kr. Tid: 8 timer og 50 minutter.

Fly tirsdag, med Norwegian og Easyjet:

Pris: 1 405 kr. Tid: 5 timer og 35 minutter. Kilde: Finn reise

Tung reise

– Dere to er tydelig engasjert i klimaet. Forventer dere at folk skal reise slik dere gjør?

– Absolutt ikke. Reisen viser hvor tungt det er å reise miljøvennlig. Det gir et inntrykk av hvor mye du må gjøre for å faktisk kunne reise klimavennlig. Det er ikke rart at folk velger fly når det er så upraktisk og og tar så lang tid å reise på tvers av landegrensene, forteller kvinnene.

Kvinnene forteller til NRK at de forventer å sove på bussen Foto: Privat

Tomren og Akkouche har vært aktiv i politikken lenge. Begge vil ta den lange reisen fordi de frykter konsekvensene om det ikke blir nok handling.

– Det blir ofte snakka om tall og hvem som skal kutte hvor mye, men så glemmer vi hvorfor, og menneskene det rammer. Det handler om mennesker, forteller Tomren.

– Ikke bare for toppolitikere

Rasmus Gjedssø Bertelsen er samfunnsviter og ekspert på klimaendringer og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet.

Han har tidligere vært observatør og tilrettelegger for arrangementer på klimatoppmøtet i København og Paris. Klimatoppmøtet består av langt mer enn politikerne vi leser om.

Dette er klimatoppmøtet i Glasgow: Ekspandér faktaboks Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow holdes fra 31. oktober til 12. november. Storbritannia og Italia er vertskap.



Skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.



Over hundre stats- og regjeringssjefer ventes å være til stede 1. og 2. november.



Nesten alle verdens land deltar i forhandlingene. I tillegg er organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.



Det samlede antallet delegater vil trolig ligge rundt 25.000.



Glasgow-møtet er formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.



Omtales som COP26. Forkortelsen står for Conference of the Parties. Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.



I forkant av toppmøtet har et stort antall land oppdatert og innskjerpet sine frivillige klimamål i tråd med Parisavtalen. (Kilder: COP26, BBC, The Guardian, NTB)

– Det som er vesentlig å vite for folk er at sivilsamfunnet deltar i stor grad. Det er ikke bare toppolitikere. Man kan se på det som to forskjellige løp. Det ene løpet er statsledere som skal forhandle. Det andre løpet er møtene mellom andre utallige samfunnsaktører. Det siste er veldig verdifullt for å skape klimaløsninger på bakken.

Med bakken mener han løsninger på lavere nivå. For eksempel kan det være næringsfolk, representerer for urbefolkningen, ledere i byer og interesseorganisasjoner som finner løsninger.

Rasmus Gjedssø Bertelsen ved UiT forteller at møtet er langt mer enn toppolitikere. Foto: Michael Moreau

– Du kan se det som konferanse med et enormt aktivitetsnivå. Det er seminarer og stands, men ikke sånn vi kjenner til hvor det blir delt ut brosjyrer og gratis ting. Det er nettverksarbeid og møtested for å utveksle viten og løsninger, forteller Bertelsen.

Vil bli bli lytta til

De to kvinnene på bussen har troa på at møtet gir dem en sjanse til å komme i kontakt med toppolitikerne.

– Vi håper at vi får møte de norske politikerne. Kanskje kan man prate litt og vi kan komme med innspill. Vi har et sterkt ønske om at de skal lytte til oss og ta inn over seg alvoret. Det er tusenvis av aktivister rundt i hele verden som deltar, så det blir spennende, sier Akkouche.

– Hvilke forventninger har dere til møtet?

– Det er alltids lov å håpe, men for å være ærlig. Så har vi lave forventninger. Det er få land som har kommet med ambisiøse mål om gode nok utslippskutt, forteller Tomren.

Storbyer finner løsninger

Bertelsen ved UiT mener det ikke er toppolitikerne som er mest aktive på toppmøtet. han trekker frem nettverksarbeid som det mest vesentlige. Særlig storbyer er en viktig aktør.

– Store metropoler har relevante spørsmål og svar på avgjørende klimaløsninger rundt transport, energi, infrastruktur og vann. De deltar i vid utstrekning. På toppmøtet kan de dele teknologi, erfaringer og politikk. De konkurrer jo også mot hverandre på livskvalitet.

Forskeren mener at Danmark har gjort en glimrende jobb ved å påvirke klimatoppmøtet. En dansk kunstner fraktet store isblokker fra Grønland til Paris for å vise hvordan smeltingen av grønlandsisen pågikk.

Isblokkene i Paris 2015 smeltet sakte, men sikkert bort. Foto: Jacques Brinon / AP

Møtes etter ekstremvær og energikrise

FN-møtet holdes mot slutten av et år med en rekke dramatiske hendelser som økte oppmerksomheten rundt den globale oppvarmingen. USA, Canada, Tyskland, Hellas, Kina og flere andre land ble i sommer rammet av ekstremvær som ble knyttet til klimaendringene.

FNs klimapanel la fram en ny, dyster rapport, som av FNs generalsekretær, António Guterres ble omtalt som «kode rød for menneskeheten».

Energikrise, geopolitisk spenning, pandemi og overfylte hoteller kan skape utfordringer på klimatoppmøtet i Glasgow.

Ønsket om økt innsats mot klimaendringene har vært stort i etterkant av flommene, hetebølgene og skogbrannene som rammet en rekke land i sommer.

USAs klimautsending John Kerry har kalt Glasgow-møtet «det siste beste håpet» om å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.