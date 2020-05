Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I prinsippet mener jeg av vi bør kunne reise til land med like mye smitte som i Norge, sier Hasle til NRK.

Hasle er tidligere overlege ved Infeksjonsavdelingen på Ullevål sykehus. Siden 1999 har han drevet Reiseklinikken i Oslo.

Siden mars har Utenriksdepartementet frarådet alle reiser til utlandet. Nordmenn som har vært i utlandet må i karantene, en karantene som i forrige uke ble redusert fra 14 til 10 dager.

Nå mener Gunnar Hasle at vi bør kunne slippe opp når det gjelder land som har pandemien under kontroll.

– Vi oppfordrer folk til å reise i Norge. Da kan vi like gjerne oppfordre folk til å reise til Danmark, sier han.

Må vurdere fortløpende

Eier av Reiseklinikken, Gunnar Hasle, mener at det kanskje blir mulig å reise til Spania og Italia i sommer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hasle nevner land som Finland, Island, Danmark og Tyskland, som det bør være mulig å inngå avtale om reiser med.

– Kanskje til Italia og Spania også, smittetallene raser jo nedover der også, sier han.

Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, innen 15. juni. Etter dagens regler vil nordmenns om reiser til Tyskland, få karantene når de vender hjem.

Samtidig peker legen på at det er over en måned til sommerferien så vi må vurdere fortløpende.

– Nå som vi har åpnet opp i Norge, kan det hende at smitten øker her. Da kan det være at vi ikke får lov til å reise til andre land, sier han.

Ikke til Sverige

Selv om Hasle trekker frem flere nordiske land, så advarer ham mot å reise til Sverige.

– Det er ikke noe farligere å reise til Danmark enn til Drammen. Men det er veldig mye farligere å reise til Sverige.

Han viser til at det for en uke siden var 19,0 sykehusinnlagte per 100.000 innbyggere i Sverige. Tilsvarende tall for Norge var 1,1 per 100.000.

Det innebærer ifølge Hasle at det er 17 ganger så mye smitte i Sverige som i Norge.

– Vi kan ikke stole på testtallene, men antall sykehusinnlagte er det tallet som best viser smitteutbredelsen, sier Hasle.

Totalt er 3629 mennesker døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Sverige. I Norge er tallet 229.

Hasle tror det blir lenge til folk kan legge ut på langtur.

– Det blir lenge til vi kan reise til eksotiske reisemål som Thailand. Det blir først når vi får en vaksine og det kan bli om ett eller to år, sier han.

Må gjenoppdage Norge

Steinar Westin, som er professor i sosialmedisin ved NTNU, mener ikke det er en god ide å åpne for reising til de landene som Hasle nevner.

Han sier at Danmark har hatt en helt annen strategi enn Norge når det gjelder pandemien.

– De har hatt en bremsestrategi og har hatt betydelig mer smitte og flere dødsfall enn det vi har hatt i Norge. Det tror jeg blir for farlig, sier Westin.

Hans ferieråd er klart:

– Når det gjelder Norge nå må vi oppdage landet vårt igjen og være fornøyd med at vi kan bevege oss fritt i Norge.

Danske politikere vil åpne

I Danmark tar politikere fra flere partier nå til orde for lignende tanker som Gunnar Hasle, skriver DR.

Lederne for Venstre og Dansk Folkeparti vil slippe inn nordmenn og tyskere, men ikke svensker.

– Jeg mener absolutt ikke at vi skal vente med å åpne grensen til Tyskland, helt til man mener at det er forsvarlig å også åpne grensen til Sverige, sier formann i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.