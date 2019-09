Reiseklare passasjerer: – Helt ubeskrivelig

Mandag kveld meldte reiseselskapet Ving at trafikken kom til å gå som normalt fra og med tirsdag, til tross for nyheten om konkursen i eierselskapet Thomas Cook som kom natt til mandag.

Dette førte til at samtlige fly ble innstilt mandag. I Norge rammet dette 457 passasjerer.

Det så derfor stygt ut for passasjerer som skulle reise tirsdag.

Det gjalt også for ekteparet Ellen og Villy Asperud, som først ved halv sekstiden mandag fikk beskjed om at Ving jobbet med situasjonen.

– Det var rett og slett katabombe-tilstand. Skulle jeg pakke eller ikke?, sier Ellen.

Ektemannen innrømmer også at gårsdagen var stressende.

– Man har jo gledet seg lenge til tur, så det hadde blitt en nedtur hvis det ikke ble noe av, sier Villy.

Paret er både glad og lettet for at de om kort tid kan rette nesen mot varmere strøk.

– Det er helt ubeskrivelig. Vi skal begge feire bursdagene våre i Tenerife, så det kunne ikke bli bedre, sier Villy.

Fikk kontrabeskjed

Ferieklare Arild Mostad fikk skrekkbeskjeden halv fire mandag om at reisen deres til Tenerife var kansellert.

– Vi begynte å kikke litt på andre turer, men det var vanskelig å finne noe. Klokka ni mandag kveld fikk vi heldigivs kontrabeskjed fra Ving.

Ving meldte mandag kveld at flyadgangene tirsdag skulle gå som normalt. Det var de reiseklare passasjerene NRK møtte tirsdag morgen på Gardermoen glade for. Foto: Intisaar Ali / NRK

– Hvilken følelse sitter man med når man ikke vet hva som skjer?

– Det er litt ubehagelig da når man har planlagt ferie. Jeg hadde ikke helt trua, men jeg pakket når jeg fikk kontrabeskjeden, sier Mostad.

Han er glad for at det ble badeferie likevel.

– Det blir deilig. Nå skal vi slappe av.

Informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff, har gode nyheter til folk som skal på ferie. Du trenger javascript for å se video. Informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff, har gode nyheter til folk som skal på ferie.

Vinggruppen med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter, fortsetter altså virksomheten og trafikken går som vanlig igjen.

Det er positive nyheter for de over 9000 nordmenn som er på ferie med Ving akkurat nå, og for de 85.000 som har bestilt tur med selskapet det neste året.