Reguleringslageret for sau er tømt

Ved starten av sommeren hadde Nortura rundt 620 tonn sauekjøtt på fryselager. Dette tilsvarer rundt 20.000 sauer.

Nå er så og si rubbel og bit solgt, og det er særlig en produsent som grep sjansen mot slutten av året.

Oppdal Spekemat har nemlig kjøpt nær 6.000 sauer, eller om lag 250 tonn. Verdien på kjøttet er på 2,6 millioner kroner, ifølge fagbladet Kjøttbransjen.

– Vi har kjøpt sau fra reguleringslager hele høsten, men nå bestemte vi oss for å ta et krafttak for å sikre oss råvarer utover i 2020. Dermed har vi en buffer, ettersom vi bruker mye sau i våre produkter, sier daglig leder Ingard O. Langseth i Oppdal Spekemat til fagbladet.

Antall lam på reguleringslager er derimot svært høyt. I uke 50 var lageret på 2.875 tonn, over dobbelt så mye som i samme periode i fjor.

Solgte til Oman

I begynnelsen av desember ble det spådd at lageret av sau ville komme opp i det største volumet på nesten 15 år innen de første ukene i januar. Det skjer altså ikke likevel.

Direktør Ole Nikolai Skulberg for Nortura totalmarked opplyser til Nationen at Norturas eksport av fersk sau til Oman har bidratt til at lageret nå er tømt og ikke har vokst seg enda større.

– Vi har sett noe økende interesse ute blant forbrukere, men det store volummessige bidraget har vært Norturas eksport via Noridane, sier Skulberg til Nationen.

I følge Trønder-Avisa ble 600 tonn sauekjøtt solgt til Oman tidligere i høst. Dette var ferskt sauekjøtt, da det ikke er lov å selge kjøtt som ligger på reguleringslager.

Prisen ble oppgitt å være en forretningshemmelighet.