Regnskogfondet skuffet: Håpet Venstre skulle sette ned foten i Brasil

Ved siden av koronapandemien er den store snakkisen i Brasil om dagen en lekket video fra et regjeringsmøte. Der viser landets miljøminister sitt sanne ansikt:

– Vi må benytte anledningen mens mediene bare er opptatt av covid-19 til å presse gjennom nye lover i miljøpolitikken, sier Ricardo Salles i videoen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Luiza Lima i Greenpeace Brasil kommenterer uttalelsen slik:

– Salles synes altså en situasjon der mennesker dør i sykehuskøene er en god anledning til å fremme sitt miljøfiendtlige prosjekt.

På toppen av det hele prøver Brasils regjeringen å få vedtatt en lov som gir landokkupanter i Amazonas mulighet til å kjøpe skogområder til redusert pris.

Urfolk kaller det en gave til kriminelle som har stjålet deres jord. Og miljøgrupper spår en kraftig økning i avskogingen.

Avskogingen i Brasil har økt kraftig under president Jair Bolsonaros styre. Dette har ført til at regjeringen har frosset norske bistandsmidler til bevaring av Amazonas.

Norges janusansikt

Siste nytt fra Brasil får kritikken til å reise seg hos regnskogens norske forsvarere. Men mot regjeringen her hjemme.

– På den ene siden har norske klimaministre brukt milliarder til å beskytte regnskog i Amazonas. På den andre siden har staten Norge, gjennom blant annet Hydro og Oljefondet, brukt mye mer penger på raserering av den samme regnskogen.

Brasil-kjenner, samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira er aktuell med boken «Kampen om regnskogen. Sannheten om Norge i Brasil.» Foto: Universitetet i Oslo

Slik beskriver Brasil-kjenner og forfatter, Torkjell Leira, Norges innsats i Brasil.

«Det er dette som er Norges janusansikt i regnskogen. Vi beskytter med den ene hånda og ødelegger med den andre», skriver han i boka si «Kampen om regnskogen».

– Norge taler med to tunger overfor Brasil, samstemmer Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Nei til handel som brekkstang

Da brannene herjet som verst i Amazonas i fjor, truet Frankrike og Irland med å ikke skrive under på den nye handelsavtalen med Brasil.

I et brev til Brasils regjering advarte også flere tyske parlamentsmedlemmer om at enhver handelsavtale med Brasil nå står i fare.

Fra Norge kom det ingen slik trussel.

Så sent som i fjor høst tok Venstres Ketil Kjenseth til orde for at statseide Equinor burde holde tilbake investeringer for å få Bolsonaro på bedre tanker.

Men næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), svarte blankt nei. Det vil virke kontraproduktivt, mente han.

Venstresjef i Næringsdepartementet

Men så har Næringsdepartementet fått ny sjef. Hun er fra Venstre. Samme parti som sjefen i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. Han som bestemmer over pengesekken som skal redde Amazonas.

– Jeg hadde håpet at politikken overfor Brasil skulle endre seg da Venstre fikk ansvar for begge departementene, sier Eggen.

Øyvind Eggen er generalsekretær i Regnskogfondet. Foto: Gaute Gaarder / Regnskogfondet

Han mener tiden er inne for å holde handelsavtalen med Brasil som gissel.

– Hadde regjeringen truet med å ikke sende handelsavtalen med Brasil over til Stortinget, så hadde det blitt lagt merke til i Brasil nå. For Brasil er i en politisk situasjon der mye står på spill.

Fortsetter som før

Men partiendringen i Næringsdepartementet endrer ikke regjeringens politikk.

Argumentet fra næringsminister Iselin Nybø (V) er at norske selskaper bidrar til å utvinne naturressurser på en bærekraftig måte. Og at tilstedeværelse og engasjement gir bedre mulighet for å påvirke, enn isolasjon og boikott.

– Hele regjeringen står bak politikken knyttet til Brasil. Det er ikke slik at politikken knyttet til Brasil er ulik mellom ulike statsråder og departementer, sier Nybø.

Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier til NRK at de to departementene er samstemte: – Norge snakker alltid med én stemme overfor Brasil.

Næringsminister Iselin Nybø (V) Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Er det aktuelt å legge handelsavtalen med Brasil på is inntil regnskogens og urfolks rettigheter kan garanteres?

– Teknisk og juridisk gjennomgang av avtaleteksten er ennå ikke ferdig. Avtalen er derfor ikke undertegnet og det er ikke tatt stilling til når den kan oversendes Stortinget, svarer næringsminister Nybø.

Skuffet

– Jeg skulle ønske Nybø svarte på spørsmålet. Dette er unnvikelse for å kamuflere mangel på handling. Den samme strategien som også tidligere næringsminister Isaksen (H) brukte i denne saken, sier Leira.

– Næringsdepartementet snakker som om ikke noe nytt har skjedd. Det er faktisk et ganske sterkt politisk utsagn. Det er akkurat hva Bolsonaro ønsker: At andre land skal la dem ødelegge regnskogen i fred, men fortsette næringssamarbeidet, supplerer Eggen.

Han kaller budskapet om bærekraftig norsk virksomhet i Brasil for tynt.

– Særlig når statseide Hydro står bak en av Brasils største miljøskandaler, og henter sine råvarer fra regnskogen.