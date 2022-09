Lørdag samles flere i et regnbuetog for å minnes de som mistet livet og ble angrepet 25. juni.

Arrangør Oslo pride skulle egentlig ha parade i Oslo helgen skuddene falt. Det ble avlyst som følge av angrepet.

To personer ble drept og flere skadd da Zaniar Matapour åpnet ild mot London pub og Per på hjørnet.

Blant de fremmøtte er Karoline og Tina Granum, som for kort tid siden fikk stor oppmerksomhet for hatbrevet de fant i postkassa i august. Den grove sjikanen i brevet var rettet mot parets samliv som skeive kvinner.

Flere har møtt opp for å markere pride og minnes de drepte og skadde etter angrepet på London pub 25. juni. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Gått i pride siden 1982: - Viktigste dagen i året

– Det føles veldig spesielt å stå her i dag og se så mange flotte mennesker, og politikerne og ja. Det føles helt herlig, sier Karoline Granum.

Karoline og Tina Granum under pridemarkeringen i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er fint å se så mye glede som du ser her nå, på tross av det som skjedde her for en stund tilbake. Jeg er glad for at folk har tatt mot til å ta gatene tilbake igjen, legger kona Tina til.

Leif Pareli har gått i Pride-tog helt siden det første i 1982, og har vært aktiv i homomiljøet siden 1970-tallet.

Han understreker hvor viktig pride er, både for han, og for resten av Norges skeive miljø.

– Dette er for meg en av de viktigste dagene i året, sier han til NRK.

PST bekymret for dagens markering

Pareli var spent i forkant av av markeringen. Redd for om han måtte kikke seg over skulderen underveis i markeringen.

– Det er ekstra meningsfylt å være her nå. Det er en tendens til at pride-parade også er litt karneval og moro, men utgangspunktet var preget av trass, en markering av hvem vi er i forhold til samfunnet der ute. Det er ekstra viktig nå.

PST var tidlig ute med å si at de trodde skeive var målet for angrepet. Nå er de bekymret for lørdagens markering.

Sikkerhetstiltakene rundt arrangementet er skjerpet og store politioppbud der paraden skal gå.

Stort politioppbud er på plass der regnbuetoget skal gå. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / Ismail Burak Akkan

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), og stortingsrepresentant Abid Raja (V) er blant politikerne på plass for å delta i markeringen.

Justisminister Mehl understreker at trusselnivået i Norge fortsatt er høyt. Samtidig påpeker hun at politiet har forberedt seg på regnbuetoget.

– Så er vi et åpent og fritt samfunn, det er en viktig verdi for Norge. Det innebærer at vi alltid må leve med en risiko i samfunnet. Men jeg er glad for at politiet gjør en stor innsats i dag, sier hun til NRK.

Klokka 15 samles regnbuetoget i en solidaritetsmarkering på Kontraskjæret i Oslo. Der skal blant annet statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani tale.