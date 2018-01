– Jeg er sikker på at vi vil legge fram god politikk dersom vi blir enige om de vanskeligste sakene, sa statsminister Erna Solberg (H) i forkant av forhandlingsstarten på Hotel Jeløy Radio i Moss.

Tåka lå tjukk rundt funkisbygningen fra 1930 som opprinnelig ble bygget for Televerket. De neste dagene skal Solberg og hennes rådgivere forsøke å få Venstre og Fremskrittspartiet til å møtes på saksfelt de tradisjonelt har vært ganske uenige om. Blant annet innvandring og miljø.

Frp-leder Siv Jensen dristet seg til et aldri så lite ordspill:

– Det å skulle forhandle en eventuell ny regjeringsplattform er ikke venstrehåndsarbeid, sa hun til forsiktig latter fra de frammøtte journalistene før hun fortsatte:

– De siste fire årene har vi fått mye fellesgods. Vi kjenner hverandre godt og mye av politikken trekker i samme retning. Men vi vet også at det finnes områder som det blir krevende og utfordrende å finne fram til enighet på.

RØPET LITE: Ingen av de tre partilederne var særlig interessert i å fortelle hvordan problemsakene skal løses. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Grønnere og rausere

Venstre-leder Trine Skei Grande ankom hotellet litt forsinket. Hun hadde nemlig, og neppe tilfeldig, satset på å komme seg fossilfritt til Østfold. Men kombinasjonen elbil og NSB viste seg å være noe lunefull.

Grande ankom for øvrig også hotellet vel vitende om at det i partiet hennes er blandede meninger om Venstre i det hele tatt burde delta i regjeringsforhandlinger med Frp.

– Venstre sitt ærend er å få til en regjering som er både grønnere og rausere, sa Grande i sin åpningskommentar til pressen.

Hun forklarte at med «grønnere» ikke bare mente å kutte klimagassutslipp, men også skape nye, klimavennlige arbeidsplasser.

– Jeg håper vi kan bruke tida på å løse ordentlige problemer for ordentlige mennesker sa Grande, med referanse til en formulering Solberg tidligere har brukt selv.

Spekulasjonene om Venstre ville gå inn i regjeringssamtaler med den sittende H-Frp-regjeringen startet kort tid etter valgresultatet var klart. Den formelle beslutningen om å starte forhandlinger med regjeringspartiene ble tatt 9. desember.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand har tidligere sagt at det vil være et politisk nederlag for Trine Skei Grande dersom Venstre ikke får til et resultat som gjør at partiet kan gå inn i regjering.