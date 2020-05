Regjeringspartiene enige om Moria-løsning

– Regjeringen har hele tiden ønsket en bred europeisk løsning, og nå slår vi fast hva vi mener med det. Forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier med stor sannsynlighet for opphold fra leirene i Hellas, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi må forståelig nok komme tilbake til tidspunkt og antall barn, men i tråd med Granavolden-plattformen så vil vi gjøre dette innenfor rammen for antallet kvoteflyktninger, legger hun til.

Det var NTB som meldte om enigheten først.

I går sa KrFs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan at KrF og Venstre jobbet med et løst forslag i Stortinget.

NRK fikk opplyst tirsdag formiddag at dette likevel ikke kom til å skje.

SV: Veldig stusslig

Det er SV som har fremmet forslaget om å hente 1.500 enslige mindreårige og andre sårbare asylsøkere fra den overfylte Moria-leiren og andre flyktningleirer i Hellas. Partiet ønsket at 500 av dem skal hentes ut så raskt som mulig.

SVs Karin Andersen sier hun er skuffet over regjeringens løsning.

– Det de er enige om er at de kanskje skal gjøre noe, men de overlater til andre land å bestemme om vi skal bidra i denne dugnaden eller ikke, sier hun til NRK.

– Regjeringen sier heller ingenting om hvor mange vi skal hente. Jeg er ikke veldig imponert over denne løsningen. Jeg synes det er veldig stusslig.

Viktig seier, mener KrF og Venstre

Saken om Norge skal hente barn og familier fra de overfylte leirene i Hellas, har skapt splittelse internt i regjeringen. KrF og Venstre har kjempet for at Norge skal hente asylsøkere, mens Høyre har sagt nei.

Nå er det tre partiene altså enige om en løsning, før Stortinget skal behandle forslag om saken denne uken.

– KrF har fått gjennomslag for en løsning i Moria-saken i regjering. Regjeringen forplikter seg nå til å delta i en felleseuropeisk løsning som også innebærer at Norge vil hente barn og familier til Norge, sier Ropstad til NTB.

– Dette er et viktig seier for KrF i regjering, mener han.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sier det er svært gledelig at regjeringen vil hente sårbare barn og familier fra Hellas.

– Dette har Venstre jobbet for i lang tid, på Stortinget og i regjering. Vi er glade for at en løsning har kommet på plass for mennesker i en uholdbar situasjon, sier Breivik.

– Den humanitære situasjonen for flyktningene er svært kritisk. Norge tar imot et stort antall kvoteflyktninger, sett i forhold til vårt folketall. Det er viktig, men vi har både ressurser og mottakskapasitet til å gjøre mer for folk i ytterste nød. Selv om det er rekordmange folk på flukt i verden, er ankomsttallene til Norge historisk lave. Det betyr at vi har muligheten til å hjelpe flere, sier Breivik.

Redd Barna: – Ikke tid til å vente

Redd Barna sier det haster for barna i Moria.

– Det er positivt at regjeringen nå tar et steg videre. Men 14 europeiske land har allerede forpliktet seg, og vi har ikke tid til å vente på at de realiserer sine uttak. Det haster for barna, og dette må skje nå. Situasjonen i Moria og de andre leirene på de greske øyene er alvorlig. Barns grunnleggende rettighet til å være trygg, lære og få nødvendig helsehjelp krenkes daglig, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Hun sier de forventer at Norge relokaliserer et større antall barnefamilier og enslige mindreårige.

Argumenterer for felles løsning

Monica Mæland mener det er avgjørende at det blir en felles løsning, og at ikke Norge forplikter seg til noe på egen hånd.

– Norge påtok seg i 2015 å relokalisere 1.500 asylsøkere fra Italia og Hellas. Dette var en del av en større europeisk relokalisering, sier Mæland.

– I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter. Derfor er det avgjørende at andre europeiske land faktisk bidrar til å relokalisere sammen med oss, understreker hun.