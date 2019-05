Regjeringspartia vil fjerne taket på kompensasjon til pelsdyrbøndene

– Eg er svært skuffa over det som er lagt fram, seier Norsk Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

På Stortinget var det derimot optimistisk stemning då dei næringspolitiske talspersonane frå dei fire regjeringspartia onsdag la fram sitt nye forslag for kompensasjon for pelsbøndene.

Regjeringa har vedteke å legge ned heile pelsdyrnæringa i Noreg, etter initiativ frå Venstre.

– Sjølv om dette er ein vanskeleg sak, håper vi at vi er der at vi kan seie at vi imøtegår pelsdyrbøndene på ein god måte, seier Margunn Ebbesen, Høgres næringspolitiske talsperson.

KrFs talsperson, Steinar Reiten, seier til NRK at dei no fjernar kompensasjonstaket på 505 millionar kroner som regjeringa la i stortingsproposisjonen om å legge ned pelsdyrnæringa.

Han veit ikkje kva totalbeløpet no vil komme på.

– Men at beløpet vil bli betydeleg høgare enn 505 millionar kroner, det er det ikkje noko tvil om, seier Reiten.

Regjeringa har vedteke å legge ned pelsdyrnæringa i Noreg. Foto: Arild Eskeland / NRk

Dette er tilbodet frå dei regjeringspartia:

Riving/opprydding : Ta eit større ansvar og dekke dei faktiske kostnadane knytt til riving og opprydding av pelsdyrhus.

: Ta eit større ansvar og dekke dei faktiske kostnadane knytt til riving og opprydding av pelsdyrhus. Kompensasjon for ikkje-realiserbar kapital: Styrke kompensasjonsordninga gjennom å rekne ut ein individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det tek omsyn til gjeldssituasjonen knytt til pelsdyrdrifta på kvart enkelt bruk. Det såkalla tispetillegget ligg fast.

Styrke kompensasjonsordninga gjennom å rekne ut ein individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det tek omsyn til gjeldssituasjonen knytt til pelsdyrdrifta på kvart enkelt bruk. Det såkalla tispetillegget ligg fast. Omstilling/pensjon: I tillegg til dei 100 millionar kronene i omstillingsmiddel, vil dei utvide kompensasjonsordninga slik at det blir kompensert for lågare årleg alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidlegare enn fylte 67 år.

I tillegg går dei fire partia inn for «individuell behandling på bruksnivå av alle aktive pelsdyrbønder».

– Totalramma på 505 millionar kroner som står i proposisjonen er å forstå som ei overslagsbevilgning, understrekar Morten Ørsal Johansen (Frp).

Han trur bøndene no blir nøgde med det dei får.

– Ordninga blir vesentleg betre, og dei får kompensert for dei faktiske kostnadane dei har, og for gjelda som er knytt til drifta, og dei eldre får høve til å ta ut tidlegpensjon, seier han til NRK.

Skal legge ned pelsdyrnæringa

Forslaget om å forby pelsdyrhald i Noreg innan 2025 kom etter regjeringsforhandlingane mellom Høgre, Frp og Venstre i fjor.

I november føreslo regjeringa å gi ein kompensasjon til dei ramma pelsdyrbøndene på til saman 365 millionar kroner. Pelsdyrbønder varsla at dei kunne bli gjeldsslavar med det tilbodet.

Denne summen vart auka i neste runde til om lag 500 millionar kroner, da Lov om forbod mot hold av pelsdyr blei lagt fram i april.

Anslag frå Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse, syner at kompensasjonen må opp på eit nivå på om lag 2 milliardar kroner for å kunne dekke reelle kostnadar, tapte investeringar og tap av framtidige inntekter, ifølgje Bondelaget.

Ap: – Forslaga er uklare

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) i næringskomiteen meiner det nye tilbodet frå regjeringspartia er uklart.

Han påpeikar at det med individuell kompensasjon allereie stod i forslaget frå regjeringa.

– Dette vil truleg bli ein relativt svak kompensasjon for ein del, men vi må sette oss inn i detaljane, seier Sandtrøen.

Ap vil også legge ned pelsdyrnæringa, men vil gi bøndene god kompensasjon.

– Kor mykje vil de gi pelsdyrbøndene?

– Det er ikkje mogleg å seie eksakt tal, men prinsippet er det viktige. Vi meiner det bør ligge eksproprioasjonsrettslege prinsipp til grunn, i tråd med det faglaga har sagt, seier Sandtrøen.

Fjerna rammene

Johansen i Frp forklarar at individuell kompensasjon no er lagt inn kvart enkelt endringsområde. Tidlegare var det rammar for kompensasjonen, påpeiker han.

– Tidlegare ville du til dømes ikkje fått kompensert dei reelle kostnadane på riving, seier han.

– Det har komme krav om 2 milliardar frå bøndene. Kan kompensasjonane no komme opp i det?

– Det har komme fleire ulike rapportar på dette. Nokon bygga på tapte inntekter i 30–40 år fram til bøndene er pensjonistar, men det er ikkje rimeleg når det er stort høve for at du kan finne noko anna å gjere også på den tida, seier Frp-politikaren.

– Men det er ingen øvre rammer no?

– Summen blir det det blir. Det meste av beløpet kjem til å gå til riving av gardane, seier Johansen.

Fv. Bertran Trane Skadsem fra Norges pelsdyralslag, Morten Ørsal Johansen fra Frp og Geir Pollestad fra Sp på auksjonshuset Kopenhagen Fur i mars. Ørsal Johansen har fått seg en smiley i pels.

Pelsbøndene er skuffa

Norsk Pelsdyralslag ved Bertran Trane Skadsem skulle ønske regjeringspartia var samde med Ap og følgde eksproprioasjonsrettslege prinsipp.

– Regjeringspartia legg opp til å følgje prinsipp om bokført verdi, men det undergrev høvet for ein skikkeleg individuell vurdering. Vi er utruleg skuffa i dag, seier Skadsem.