Regjeringa vil no auke barnetrygda for dei eldste borna. Det var eit av forhandlingskorta til Sosialistisk Venstreparti (SV) i nattas forhandlingar med regjeringspartia.

Ap-Sp-regjeringa er heilt avhengig av SV for å sikre fleirtal.

Derfor blei dei mellom anna einige om å sette av 800 millionar kroner til auka barnetrygd i 2024.

– Vi gir barnefamiliane med eldre born betre råd, og får endeleg tetta gapet på barnetrygda, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).

Redd Barna seier dei endeleg kjenner seg høyrt av regjeringa.

– Dette er imponerande bra. Dette kan dreie seg om treningsavgifta i idrettslaget, matpakke i skolesekken eller bussbillett. I ein kvardagsøkonomi som er pressa til brestepunktet er dette sårt trengde pengar, seier Henriette Westhrin, generalsekretær i Redd Barna.

Nye studentbustadar og utvida bustøtte

Bustadpolitikken har vore viktig for SV i årets forhandlingar.

Dei har sikra at Husleielovutvalet sitt forslag blir sendt på høyring,

Regjeringa og SV har blitt einige om å bygge 185 nye studentbustadar i Stavanger og gjere endringar om for enklare bustøtte hos Nav og Husbanken.

Dei set også opp låneramma til Husbanken til 3 milliardar norske kroner. Då kan endå fleire få hjelp frå staten til å kjøpe seg ein bustad.

Dei tre partia vil også fremme eit forslag om å utvide tannhelsetilbodet slik at personar i alderen 25 og 26 år frå rett til behandling i den offentleg tannhelsetenesta på lik linje med unge vaksne opp til 25 år.

Foto: Mats Rønning

Bruker 1,2 milliardar kroner ekstra frå oljefondet

Dette er berre litt av det regjeringa og SV har komme fram til. Dei har auka bruken av oljepengar med 1,2 milliardar kroner.

Tuva Moflag (Ap), leiaren for finanskomiteen på Stortinget, la fram endringane i budsjettet på ein pressekonferansen frå vandrehallen på Stortinget.

Då understreka ho at summen av oljepengar har auka, men at det er innafor rimelege grenser.

– Eg er glad for at vi har fått på plass ein einigheit med SV som er innafor rammene av eit trygt og ansvarleg økonomisk budsjett.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Moflag seier dei ikkje endrar på uttaksreglane i oljefondet. Meir bruk av oljepengar er ikkje Høgre nøgd med.

–Trass i at regjeringa og SV har gjort revidert nasjonalbudsjett om til eit heilt nytt statsbudsjett, er det ingen forslag som gir Noreg meir å leve at etter olja.

Det seier Tina Bru, høgres nestleiar og finanspolitiske talsperson.

– Oljepengebruken aukar og skattane er framleis på rekordhøgt nivå. Dette er ikkje budsjettet for framtida.

Tina Bru (til venstre) og høgreleiar Erna Solberg under Høgre si framlegging av deira alternative statsbudsjett tidlegare i år. Foto: Javad Parsa / NTB

Pakke til mot vald i nære relasjonar

Men med meir pengar frå oljefondet kan regjeringa bruke meir mildar på tiltak mot vald i nære relasjonar.

Dei vil mellom anna bruke meir pengar på følgande:

Styrke arbeidet med omvendt valdsalarm.

Fast tilskot til Vold- og overgrepslinja.

Auka tilskot til Alternativ til vald (ATV).

Auka tilskot til Selvhjelp for invandrere og flyktningar (SEIF).

Meir pengar til Krisesentersekreteriatat.

Dette er ein del av ei pakke mot vald i nære relasjonar.

Vil omstille Noreg vekk frå olja

Ein av dei større sigarane til SV har vore 35 milliardar kroner til satsing på flytande havvind. Før forhandlingane kom i mål natt til måndag var SV tydelege på at klima var viktig for dei.

I tillegg til auka satsing på havvind vil nasjonalbudsjettet bruke meir pengar på miljøtiltak.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Mellom anna vil dei innføre 50 prosent studentrabatt på enkeltbillettar og periodebillettar på tog, og samstundes halvere togprisen for born.

Og det får studentane til å juble:

– Det vil ha innverknad på lommeboka vår. Partia viser at dei prioriterer like moglegheiter for utdanning ved å sikre betre studentøkonomi, seier Oline Sæther, leiaren for Norsk Studentorganisajson (NSO).

Dei vil også gi meir pengar til frivillige miljøorganisasjonar, og dope tilskotet til kommunar for å betre tilgangen til strandsona, og gi meir pengar til utsleppsfrie hurtigbåtar.