Regjeringskollega med «twitterspark» til Listhaug

Sylvi Listhaug (Frp) laget denne uka en innsamlingsaksjon på Facebook til inntekt for den kristne organisasjonen Åpne Dører. Der ber hun folk gi penger – samtidig som hun kritiserer at Norsk organisasjon for asylsøkere laget en innsamlingsaksjon der de brukte hennes navn.

Mens Listhaug diskuterte temaet i Politisk kvarter i NRK fredag morgen, sendte hennes regjeringskollega klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ut følgende tweet:

Helgesen vil ikke utdype hvorfor han sendte denne tweeten samtidig som Listhaug fikk spørsmål om innsamlingsaksjonen i Politisk kvarter, eller hva han mener om Listhaugs aksjon, men skriver i en mail til NRK:

«Det er vanlig å gi bidrag til gode formål i julen. Min tweet er et uttrykk for et personlig initiativ på samme måte som Listhaugs aksjon er et personlig initiativ».

Kritikk fra flere hold

Det var på tirsdag at Listhaug la ut en videohilsen der hun og statssekretær Fabian Stang (H) oppfordrer folk til å donere en hundrelapp til Åpne Dører. Det skjedde etter at rådgiveren hennes først henvendte seg til organisasjonen for å spørre om det var greit med en slik kampanje. Organisasjonen takket ja.

I ettertid har organisasjonen Åpne Dører skrevet på sine nettsider at «vi ikke ønsker å være en del av partipolitikk, og vi synes det er uheldig at støtten til Åpne Dører blir satt opp imot det å støtte NOAS. Vi er glad for arbeidet NOAS gjør, de er en viktig aktør i et krevende landskap»

På lederplass i Dagbladet i går stilte avisen spørsmålet «Hvorfor klarer ikke Sylvi Listhaug å strekke ut en hånd til noen uten å spytte noen andre i ansiktet» ?.

Til det svarer Listhaug i Politisk kvarter at hun ser «meningspolitiet» er opptatt av dette. For henne er det nå viktigst at Åpne Dører nå er en organisasjon som mange flere i Norge er kjent med.

Ikke hevn

I programmet fikk Listhaug også spørsmål om hun kunne gjort det samme for en muslimsk organisasjon som hun nå gjør for en kristen organisasjon:

– Absolutt, svarte hun.

Listhaug selv mener dette ikke er en aksjon for å ta igjen for at NOAS brukte hennes navn til å samle inn penger. Hun mener Åpne Dører fortjener å bli satt på den politiske dagsorden.

– Det kunne du gjort uten å koble din aksjon til det NOAS gjorde?

– Nei, for meg var det naturlig å gjøre det, fordi jeg syntes det var veldig ille at mitt navn ble brukt til å samle inn penger til ansatte i Norge, sier Sylvi Listhaug.

