Regjeringens pressekonferanse: Anbefaler munnbind under hjemreise

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror de fleste har forstått det nå. Ferien er over. Vi må brette opp ermene fordi vi har en jobb å gjøre, innledet helse-og omsorgsminister Bent Høie regjeringens pressekonferanse.

I dag ble det klart at personer som ankommer Norge fra røde land bør beholde munnbindet på til de er trygt hjemme der de skal oppholde seg i karantenetiden.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Det har lenge vært ventet nye retningslinjer for bruken av munnbind i samfunnet etter at FHI fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere i hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være et effektivt tiltak.

FHI har også sett på hva slags munnbind som er aktuelt å anbefale.

– Vi må ta innover oss at det er situasjoner det er vanskelig å holde en meter avstand. Det kan komme en anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i rushtiden, grunnen til at rådet ikke kommer i dag er at det krever forberedelser, sier Høie.

Han presiserer at mer detaljerte råd vil komme frem mot 14. august.

– Ikke mulig å åpne mer

– Utbrudden de siste ukene viser hvor sårbare vi er. Det viser hvor lett den farlige smitten sprer seg i samfunnet vårt. Det er fortsatt lite smitte i Norge, men økningen vi ser nå er urovekkende, sier Høie.

Han presiserer at smittesituasjonen nå ikke muliggjør mer o

Han ramser opp en rekke innstramninger:

Beholder grensen p å200 personer på arrangementer

Åpner ikke for arrangmenter for 500 fra 1. september

Åpner ikke for kamper og arrangementer i breddeidretten for voksne fra 1. september

Åpner ikke for kravet om en meter avstand i kinosaler og konferansesaler.

– Vi anbefaler heller ikke nordmenn å reise til hverken grønne elelr røde land. Reisende som kommer fra røde land skal ha munnbind på vei til stedet der de går i karantene. Vi kommer ikke til å åpne opp for reise utenfor EU, sier Høie.

– Viktig at det brukes riktig

Høie sa fredag formiddag at det ikke er planlagt å innføre et påbud.

– Det kan bli aktuelt å anbefale munnbind av tøy som man kan bruke igjen og vaske. Kommer det en anbefaling om bruk av munnbind vil det og bli mye informasjon om riktig bruk og hva slags type munnbind, sa Høie.

Om man skal få maksimal smittehindring er det viktig at du plasserer munnbindet over nesen, munnen og haka. Du bør klype sammen munnbindet over nesen og brette kanten slik at det sitter godt.

Nye innstramninger

Torsdag ettermiddag ble det kjent at den økte smittesituasjonen i Norge vil føre til nye innstramninger ettersom mange nordmenn er for dårlige til å følge smittevernrådene.

– Vi skal bremse, for at vi skal sørge for at vi ikke skal få en bråstopp. Ingen av oss vil tilbake til situasjonen i mars, sa statsminister Erna Solberg torsdag.