– Vi ser en oppblomstring blant høyreekstremister. Veldig ofte er dette godt voksne menn uten nettverk, og de er ofte i Nav sine systemer. Hvis et Nav med kompetanse møter dem, så vil det være bra for den enkelte og for samfunnet.

Det sa justisminister Monica Mæland (H) til NRK da hun møtte de ansatte på Nav sitt kontor på Grünerløkka tirsdag formiddag.

Hun var der for å snakke om ett av tiltakene i den nye handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tiltaket dreier seg om at Nav skal kunne fange opp og hjelpe mennesker ut av ekstremismen ved å knytte dem til normale levekår gjennom jobb- og utdanning.

– Vi oppgraderer den eksisterende handlingsplanen nå, og vi tar i bruk dette som et viktig tiltak for å motarbeide ekstreme islamister og høyrekrefter. Noe som vi ikke ønsker skal være en del av vårt samfunn, forteller Mæland.

Lang erfaring på området

I første omgang opprettes en nasjonal veiledningsfunksjon ved Nav Grünerløkka. Kontoret skal gi råd og veiledning til de andre kontorene.

– Vi gir rådgivning nasjonalt når det kommer til menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. Så vi har lang erfaring med å være en rådgivende enhet på nasjonalt nivå, forteller Nav-leder på Grünerløkka, Lise Andersen til NRK.

RÅDGIVNING NASJONALT: Leder hos Nav på Grünerløkka, Line Andersen, forteller at de skal veilede alle Nav-kontorene. Foto: Margret Helland / NRK

Hun sier at tilknytning til arbeid eller utdanning er et viktig forebyggende tiltak for mennesker som er i ferd med å bli radikalisert.

– Vi møter mennesker i krise hver dag. Vi har gode samtaler med mennesker og der kan vi tidlig avdekke hvem som er i ferd med å bli radikalisert, sier Andersen og legger til:

– Vi er stolt over å få gjøre en så viktig oppgave for samfunnet.

– Når vil dette være et system som fungerer?

– Vi går i gang med kartlegging og innsiktsarbeid, så er vi på luften om ikke så lenge, forteller Nav-lederen.

Handlingsplan presenteres onsdag

Mæland forteller at Nav skal samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når de skal kartlegge hvem som er i faresonen.

Den fulle handlingsplanen presenteres onsdag, men Mæland trekker frem dette tiltaket som ett av de viktigste.

– Det at Nav nå får utarbeidet et verktøy for å hjelpe dem som allerede er utenfor, men som også forhindrer at de går videre på den ekstreme veien er utrolig viktig, understreker Mæland.

– Hvilke andre tiltak i handlingsplanen skal hjelpe med å forebygge dette?



– Nei, det skal statsministeren fortelle mer om i morgen, når handlingsplanen faktisk lanseres, sier justisministeren.