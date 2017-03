Regjeringen: Mat og helse skal få eldreomsorgen på bena igjen

Eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet og pårørende skal slippe å slite seg ut. Det er noen av målene i Regjeringens nye kvalitetsreform for eldre.

– Vi kan ikke leve med at det viktigste svikter når vi trenger det mest, sier statsminister Erna Solberg og sier mange eldre opplever at det viktigste svikter.

Hun mener dett er store forskjeller i kommunene på hvordan og hvilken kvallitet de levererer.

Regjeringen vil:

Heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Utdanner flere ledere og stiller tydeligere krav til ledelse.

Stimulere til bygging av nye heldøgns omsorgsplasser.

Lage en egen demensplan med en rekke tiltak som vil bedre tjenestene til mennesker med demens og deres pårørende.

Innføre en egen trygghetsstandard for sykehjem.

Ønsker at kommunene forskyver middagsserveringen og sørge for at sykehjemsbeboere får mat når de er sultne.

Målet er å forhindre at det svikter med de aller viktigste tingene.

Derfor fokuserer de på 4 hovedpunkter: mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap.

– Omsorgen for brukere skal settes i søkelyset for arbeidet framover, sier Solberg.

Hun sier at det er mange som har prøvd å løse det men det er ingen som har klart å lykkes.

Ser til Stavanger

Reformen heter Leve hele livet og skal være en kvalitetsreform.

– Mange eldre er underernært og feilernært, sier finansminister Siv Jensen.

Det gjelder både de som bor hjemme og på sykehjem.

Derfor velger de å se mot Stavanger hvor Universitetet i Stavanger har sett på om farge på tallerken har noe å si om maten blir spist opp eller ikke.

God mat spiller derfor inn når regjeringen skal satse på en ny eldrereform. Det skal hindre helseplager og sykdom.

Deres mål for eldreomsorgen er at eldre skal trives uansett hvor de bor i landet. De vil at det skal bli en likere standard over hele landet.

Få eldre i aktivitet

Med den nye reformen vil Regjeringen forebygge ensomhet og mener det vil forebygge fysiske og psykiske lidelser. Tre av ti personer over 80 sier de er ensomme. Mange blir passive hjemme og trenger mer helsehjelp. Men dette blir ofte ikke fanget.

Et av tiltakene i den nye reformen er å tilby helsehjelp tidligere, det skal forlenge livskvaliteten og forebygge at eldre blir lagt inn på sykehus.

Flere ledere i eldreomsorgen

For å få dette til vil Regjeringen heve kompetansen i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. De skal utdanne flere ledere og ønsker bygging av nye heldøgns omsorgsplasser.

I tillegg vil regjeringen innføre en egen trygghetsstandard for sykehjem. Beboere på sykehjem bør få mat når de er sultne mener Regjeringen og ber kommunene om å forskyve middagsserveringen slik at eldre kan får mat når de er sultne.

Våren 2018 vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding og mener de kan sette i gang reformen fra 2019.