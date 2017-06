Regjeringen: Kan bli slutt på regnskogmilliarder til Brasil

Torsdag og fredag besøker Brasils president Michel Temer Norge.

Da er det viktig å fremstå som en pålitelig samarbeidspartner og verdig mottaker av norske bistandspenger.

Etter stort press fra miljøorganisasjoner, og underskriftskampanjer der kjendiser som Gisele Bündchen og Leonardo DiCaprio har signert, og ikke minst press fra den norske regjeringen, har Temer gitt etter.

Kun to dager før norgesbesøket, nedla han veto mot to lovforslag som ville svekke vernet av 600 000 hektar (ca. 6000 kvadratkilometer) regnskog.

BESØKER NORGE: Torsdag og fredag besøker Brasils president Norge. her skal han møte statsministeren og kongen. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Dermed er alt tilsynelatende i skjønneste orden før besøket til landet som har spandert 7,5 regnskogmilliarder på Brasil siden 2008.

– Et spill for galleriet

Men den brasilianske presidentens veto garanterer ikke freding av regnskogen.

For samtidig som presidenten nedla veto, annonserte Brasils miljøminister at regjeringen skal utarbeide et annet lovforslag, som foreslår å fjerne vernet av Jamanxim Nasjonalpark på 480 000 hektar.

BEKYMRET: Nina Jensen, generalsekretær i WWF er bekymret for regnskogens fremtid etter at Michel Temer ble president i Brasil. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Loven må vedtas i kongressen, som er dominert av folkevalgte med større interesser i landbruk og gruvedrift enn i skogvern.

– Det virker som presidentens veto kun er et spill for galleriet for å gjøre samtalene med norske myndigheter enklere, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge.

Forfatter og Brasil-ekspert Torkjell Leira beskriver den politiske situasjonen i Brasil slik:

– Etter at Temer ble president har det blitt mer økonomisk og politisk kaos i Brasil. Sterke utbyggerinteresser gir støtte til Temer i bytte mot gjennomslag for sine saker. Og Temer trenger all støtte han kan få for å ikke bli stilt for riksrett etter anklager om korrupsjon.

Ber regjeringen presse Brasil

– De siste tre årene har vi sett systematiske forsøk fra den brasilianske regjeringen og kongressen på å svekke skogvernet og urfolks rettigheter, sier daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold.

Fredag morgen skal Michel Temer hjem til statsminister Erna Solberg på frokostmøte. Da håper både WWF og Regnskogfondet at Solberg setter hardt mot hardt:

KRITISK: Leder i Regnskogfondet mener den norske regjeringen bør true Brasil med å stoppe regnskogstøtten hvis ikke presidenten snur utviklingen i landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Erna Solberg må gjøre det tydelig for Temer at Norge er veldig bekymret for utviklingen. Hun bør true med å avslutte hele støtten til Amazonasfondet, dersom Temer ikke snur utviklingen, sier Løvold.

Kan bli full stopp i norsk støtte

Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen mener det er grunn til bekymring om utviklingen i Brasil, og sendte for ikke lenge siden et skarpt brev til sin brasilianske kollega José Sarney Filho. Men han sier likevel at Temers veto var viktig og bør berømmes.

Helgesen vil ta opp det nye lovforslaget med den brasilianske miljøvernministeren José Sarney Filho, når de begge deltar på møtet med Temer og Solberg.

MØTER BRASILS PRESIDENT: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ta opp sin bekymring om skogvernet i Brasil med Michel Temer når han kommer til Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Den økte avskogingen vil gjøre at det norske bidraget sannsynligvis vil ligge på under halvparten av det det har gjort de siste årene, sier Helgesen.

– Selv en nokså begrenset økning i avskogingen i år vil gi full stopp i norske utbetalinger til Amazonasfondet.

Synes kritikken er urettferdig

Den brasilianske ambassaden i Oslo synes kritikken fra WWF er urettferdig, og skriver til NRK at de er lei seg for at WWF sprer antagelser om bakgrunnen for presidentens vetoer:

«Brasils regjering er fult ut forpliktet til bærekraft, til å dempe avskogingen og til Parisavtalen. Med presidentens vetoer, er det nå startet nye diskusjoner der flere sektorer av det brasilianske samfunn får delta i debatten.»

Ambassaden påpeker at Brasil vil bekrefte sine forpliktelser til det utmerkede samarbeidet de har etablert med den norske regjeringen.

Verdens viktigste klimasatsing

Reduksjonene av utslipp fra Brasils Amazonas det siste drøye tiåret har vært på mange milliarder tonn CO₂. Dette har vært et av de største enkeltstående klimatiltakene i verden noensinne, hevder den norske regjeringen.

NASJONALPARK: Jamanxim Nasjonalpark er blant områdene i Brasil som ofte blir utsatt for ulovlig hogst og gruvedrift. Foto: Antonio Scorza / AFP

Og WWF er enig:

– Norges klima- og skogsatsing er verdens viktigste internasjonale klimainitiativ, intet mindre. Det er helt sentralt både for klima og naturmangfold at vi klarer å bevare de siste restene av regnskog på planeten, og her er Brasil blant de viktigste landene, sier Nina Jensen.