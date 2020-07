Regjeringen vurderer nå hvilke land i Europa vi kan reise til

FHI samler kontinuerlig inn tall fra Norden og Europa, for å lage en helhetsvurdering av smittesituasjonen.

Regjeringen må ta stilling til om de skal åpne for at man kan reise til bestemte regioner i et land, slik reglelverket er for Norden.

Nordmenn kan reise fritt til alle de nordiske landene, bortsett fra Sverige. En periode kunne nordmenn reise til Gotland, men da smittetallene endret seg der, ble det slutt på det. Hvis det blir smitteoppblomstring i en region i Norden, fraråds reiser til denne regionen, mens resten av landet er «friskmeldt».

Land med differensiert smitte

I flere land, blant annet Spania, Tyskland og Portugal, er smitten lav på landsbasis, men det har kommet nye smitteutbrudd i enkelte regioner. Spørsmålet er om regjeringen vil åpne for reiser til slike land, men fråråde reiser til regionene med mye smitte, eller om de vil fraråde reiser til hele landet.

– Det å vurdere regioner for seg kan ha noe for seg, men det blir jo ganske komplisert, og man fanger heller ikke opp risikoen ved å reise som turist hvor du ofte er innom flere regioner i et land, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Espen Nakstad sier smittesitasjonen i Norge er stabil, men vi kan være sårbare for smitte fra folk som har vært på ferie. Foto: Ørn E. Borgen

Da reiserådene for Norden ble fastsatt for noen uker siden, var kriteriene at det er færre enn 20 nye smittede per 100 000 innbyggere hver uke, samt at færre enn fem prosent av de som testes, tester positivt. Antall intensivinnleggelser vurderes også.

Hvordan dette blir vurdert når det gjelder Europa, blir annonsert fredag.

– Smitterisiko har vært beslutningsgrunnlag

– FHI og Helsedirektoratet har gitt sin anbefaling til hvilke systemer en kan legge til grunn for å vurdere smitterisikoen. FHI har gjort en grundig jobb med å samle inn informasjon om smittesituasjonen i ulike europeiske land. Så kan regjeringen fatte en beslutning basert på dette grunnlaget, sier Nakstad.

Nakstad sier at Norge og Norden hittil i stor grad har tatt beslutninger basert på smitterisiko. Han sier også at noen andre land har vektlagt faktorer som reiseliv og økonomi når de åpner grenser. I hvilken grad de nye reiserådene regjeringen skal gi, vil være basert på smitterisiko, kan han ikke si noe om.

Danmark har åpnet opp for reiser til landene som er merket grønt, mens det fortsatt vil frarådes å reise til de rødmerkede landene. dette kan gi en pekepinn for hva regjeringen i Norge vil tillate.

Trosser reiseråd

Onsdag formiddag var 113 av 186 seter opptatt på Norwegian sin rute fra Gardermoen til Alicante i Spania.

Dette til tross for at nordmenn fortsatt frarådes å reise dit, og må i karantene når de kommer hjem. Men, det kan hende at reglene endres før de skal hjem. Listen over hvilke land regjeringen mener det er trygt nok å dra til, skal oppdateres hver 14. dag. Første oppdatering kommer fredag.

Det er ikke ulovlig å reise selv om norske myndigheter fraråder det. Espen Nakstad ber likevel alle om å følge reiserådene.

– Til syvende og sist er dette en vurdering den enkelte må gjøre, og den enkelte må også ta ansvar for å ikke spre smitten videre, sier Nakstad.

Tør ikke reise til Syden

Onsdag møtte NRK flere reisende som ikke tør å reise til utlandet. Noen har avbestilt sydenferien og valgt å tilbringe ferien i Norge.

Vilhjalmur Vilhjlmsson og familien hadde billetter til Spania, men de turte ikke å ta sjansen.

– Ferien ville ikke blitt slik vi forventet, så vi bestemte oss for ikke å reise, sier Vilhjlmsson.

For Vilhjalmur Vilhjlmsson blir det norgesferie i år, framfor sydenferie. Foto: Torkil Stoltz

Det samme gjelder Kjell Bakken. Han og familien skulle egentlig reist til Spania forrige mandag, men de avbestilte turen. Ferien tilbringes heller i Tromsø.

Anita Myhre er også på vei til Tromsø. Hun skulle egentlig til Kreta i mai.

– Vi tør ikke på grunn av viruset. Og vi tenker at mye ville vært stengt på Kreta uansett. Det blir nok ingen sydenferie igjen før 2021, sier Myhre.

Sårbare for importsmitte

Situasjonen i Norge er under kontroll og hver smittede nordmann smitter i gjennomsnitt en person. Det betyr at reproduksjonstallet er 1.

– Vi er på et balansepunkt der vi har kontroll på smitten, men vi kan også være sårbare for importsmitte, sier Nakstad.

Etter sommerferien vil en kunne se om reising har økt smitten i Norge. Men Nakstad sier det avhenger av hvor nordmenn har reist, hvor mange som har reist og hva de har gjort i ferien.

Fakta om regjeringens reiseregler Ekspandér faktaboks Fra 15. juli kan nordmenn reise til Europa og komme hjem igjen uten å gå i karantene – forutsatt at landene oppfyller de norske smittevernkriteriene.

Regjeringen opphever også innreiserestriksjonene fra 15. juli for innbyggere i EØS- og Schengen-området.

Innen 15. juli skal Folkehelseinstituttet utarbeide en liste over land som fortsatt vil være rammet av reiserestriksjoner. Den vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Fra 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Kilde: NTB

