Varene våre må frem, i lastebiler, båter og fly. Men det koster klimaet. Næringstransporten på vei, sjø og i luften står samlet for 20 prosent av alle norske utslipp.

Noen få bemidlede bedrifter med klimatech-nerder i sjefsstolen har skaffet seg en håndfull hydrogen- eller el-lastebiler. Ellers går samtlige på diesel og bensin.

Stortinget har flere ganger siden 2016 bedt regjeringen lage et CO₂-fond i samarbeid med transportnæringen, som penger fra avgiften på drivstoff går til å finansiere utvikling og innkjøp av ny teknologi som for eksempel elektriske- eller hydrogendrevne lastebiler.

Men fortsatt finnes ikke noe CO₂-fond, og det er heller ikke færre diesellastebiler på veiene.

Vil la avgift betale for nye teknologi

Også næringen selv kjemper for et CO₂-fond. I over tre år har NHO, sammen med 24 næringsorganisasjoner, vært i dialog med regjeringen for å få det i stand.

Næringstransporten betaler allerede mellom tre og fire milliarder kroner årlig i CO₂-avgift på drivstoff. NHO mener det må være mulig at noe av dette kan gå direkte til å skifte ut forurensende kjøretøyer.

Miljødirektoratet mener dette kan få ned utslippene fra transport med mellom 25 og 30 prosent innen 2030.

Men torsdag ligger det an til nok en skuffelse for NHO.

Sier nok en gang nei

Da skal Stortinget stemme over enda et forslag fra en samlet opposisjon, fremmet av Arbeiderpartiet og SV, om at regjeringen skal forplikte seg til et CO₂-fond som er i tråd med det NHO og 24 andre organisasjoner, inkludert Zero, LO og Norges Bondelag, er enige om.

– Dette blir i tilfelle en gedigen skuffelse for næringslivet, og en tapt mulighet for å få til utslippsreduksjoner, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK.

Almlid advarer om at NHO vil trekke seg fra videre prosesser, dersom regjeringen ikke veldig raskt kommer med sterke signaler om en løsning.

Regjeringen har i den nye regjeringsplattformen sagt at de vil skjerpe Norges klimamål for transport, bygg og jordbruk fra 40 til 45 prosent kutt innen 2030.

– Her har de et tiltak som vil virke umiddelbart. Det vil forundre meg hvis de ikke bruker denne muligheten, sier Almlid.

CO₂-fondet ble fremmet og anbefalt av regjeringens «Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft», og på NHOs årskonferanse i 2017 inviterte statsminister Erna Solberg fra scenen til samarbeid om et CO₂-fond, påpeker NHO.

Symbolsk nei fra regjeringen

Men selv om regjeringen tenker å stemme nei på Stortinget torsdag, betyr ikke det at CO₂-fondet ser sin endelige død, før det engang er født.

– Forslaget fra de rødgrønne i Stortinget oppfatter vi som et markeringsforslag som vi ikke kommer til å støtte, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringen mener forslaget vil låse dem til en spesifikk modell, og hindre utforskingen av ulike muligheter.

– Granavold-plattformen sier at vi skal videreføre arbeidet med et CO₂-fond. Men vi er opptatt av at det skal få en god utforming som er i tråd med resten av regjeringens klimapolitikk.

Rotevatn betegner dialogen med næringslivet som god, og sier et CO₂-fond vil komme på plass når de har fått en enighet med næringen.

– Jeg kan ikke se hvordan et markeringsforslag fra opposisjonen skulle bety noe fra eller til, og tror NHOs medlemmer har all interesse av å opprettholde dialogen med regjeringen, sier statssekretæren.

Får det ikke til uten hjelp fra regjeringen

– Det er ikke riktig at det pågår forhandlinger med regjeringen nå, det er samtaler. Vi har holdt på i et halvår for å få til forhandlinger, svarte Almlid i Politisk kvarter.

NHO-sjefen mener det ikke blir noe effektivt skifte for transportnæringen dersom CO₂-avgiften skal innom statskassa før den deles ut igjen, slik regjeringen vil.

Han viser til erfaringene fra det såkalte NOx-fondet, som har gjort at vi nesten er kvitt utslippene som førte til sur nedbør.

– Hvorfor kan ikke transportnæringen fikse dette alene?

– Det er mange små og mellomstore bedrifter der investeringer i nye kjøretøyer blir uoverkommelig uten drahjelp, sier Almlid.

CO₂-fondet kan stimulere et marked der utslippsfrie lastebiler i dag koster to til tre ganger så mye som dieseldrevne, mener NHO-sjefen.

– Men det finnes vel andre løsninger enn et CO₂-fond?

– Vi er for tusenvis av tiltak, men et CO₂-fond er mer forpliktende, ambisiøst og målbart enn andre modeller, og det vil få ned utslippene raskt, så hvorfor ikke gjøre det, da? spør Almlid.