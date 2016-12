Regjeringen vil slå ned på telefonselgere

– Vi må kunne forvente fra næringsdrivende at de respekterer valget til de som har reservert seg mot telefonsalg, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Telefonsalg er i utgangspunktet lov, men regjeringen legger i dag frem et lovforslag for Stortinget, med forslag til innstramminger, særlig for næringsdrivende.

Lovforslaget innebærer et forbud mot å ringe noen av dem som har reservert seg mot telefonsalg, selv om de er kunder av bedriften.

Forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg skal slippe denne salgsformen Solveig Horne

Christian Jacobsen fra Oslo føler lett irritasjon når telefonselgere ringer Foto: Hedvig Bjørgum

Telefonselgere har ikke Christian Jacobsen fra Torshov i Oslo noe til overs for.

– Nei, hvis telefonselgere ringer, føler jeg lettere irritasjon altså. Jeg liker å oppsøke dem jeg skal kjøpe noe av og gjøre litt research på forhånd. Det er jo angrerett på telefon også, men jeg liker å bruke litt tid hvis jeg skal ha noe nytt, sier han.

Slik reserverer du deg

Forbrukerombudet er fornøyd med at regjeringen vil ha strengere regler for telefonselgere.

– Folk blir irriterte når de blir ringt opp selv når de har reservert seg mot telefonsalg, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

De siste sju årene har ombudet fått over 1000 klager på telefonsalg årlig i gjennomsnitt.

– Det er lett å reservere seg mot telefonsalg, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Her kan se hvordan du reserverer deg mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene.

2,2 millioner nordmenn har allerede reservert seg mot telefonsalg. En av dem er Erik Blekeli fra Oslo.

Telefonselgere ringer når det passer minst, så jeg har reservert meg Erik Blekeli

Erik Blekeli har reservert seg mot telefonsalg. Foto: Hedvig Bjørgum

– Jeg liker dem dårlig. Telefonselgere ringer når det passer minst, det er det som gjør at jeg ikke liker dem, så jeg har reservert meg, sier han.

Han ser frem til nye regler som betyr at han ikke kan ringes opp av telefonselgere. Blekeli støtter likevel gode formål, men han vil velge selv når og hvordan han gjør det.

Bedriftene vil fortsette å ringe

De fleste bedriftene går mot innstramminger, for eksempel aktører i finansbransjen, telekom og strømbransjen, de som selger varer og tjenester. Skjerpede regler vil ramme direkte markedsføringsnæringen, der særlig unge mennesker jobber, innvender de.

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Foto: Hedvig Bjørgum

For frivillige organisasjoner foreslår regjeringen å opprettholde dagens regler, men med ett viktig unntak: Det foreslås å innføre forbud mot å sende en forbruker forespørsel om økonomisk støtte, hvis den kan oppfattes som krav om betaling, for eksempel ved en utfylt faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.

Forbrukerombudet tror at særlig de eldste aldersgruppene får god nytte av regelendringer.

– Jeg tror nok at jo eldre folk er, jo mer er de oppdratt til å være hyggelige og greie i telefonsamtaler. De har kanskje også vært i kontakt med virksomheten tidligere, og da er det vanskelig å si nei. Så føler de seg kanskje presset, sier Elisabeth Lier Haugseth.