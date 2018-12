Regjeringen vil la mulla Krekar reise til Italia

Justisdepartementet skriver i en pressemelding at de har klarlagt at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, vil kunne få reisedokumenter.

Samtidig understrekes det at dokumentene kun vil gjelde dersom han reiser til Italia for å være til stede under sin egen rettssak.

– Vi skal ikke stå veien for at Krekar kan dra til Italia for å være til stede under rettssaken mot seg, la det være helt klart. Vi vil at han skal svare for det han er beskyldt for der, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Krekar er tiltalt i en terrorrettssak i Italia og er innkalt til å forklare seg førstkommende

NRK møtte torsdag justisminister Tor Mikkel Wara utenfor Waras hjem, fordi Wara har blitt utsatt for trusler. Dette har ingen kjent sammenheng med Krekar-saken. Foto: Jørn Tveter / NRK

mandag. Mye tyder imidlertid på at rettssaken, som allerede har blitt utsatt flere ganger, igjen blir utsatt.

– Trenger garanti

Allerede i oktober henvendte advokat Brynjar Meling seg til norske myndigheter slik at nordirakeren kunne få de nødvendige reisedokumentene og møte til rettsforhandlinger.

Meling omtaler nyheten fra departementet som «flott», men han er imidlertid langt fra sikker på at hans klient vil kunne reise.

– Mulla Krekar drar ikke til Italia uten en garanti om at han får komme tilbake til Norge, sier Meling til NTB.

Den italienske tiltalen mot mulla Krekar inneholder en rekke alvorlige anklager, som at Krekar er lederen i et internasjonalt terrornettverk. Krekar avviser anklagene. Foto: NRK / NRK

Krekars italienske advokat, Enrica Franzini, antydet overfor NRK i oktober at italienske myndigheter ikke garanterer at Krekar ikke blir pågrepet, om han kommer til Italia.

Meling sier at dette er ett av tre kriterier som må på plass før det er mulig for Krekar å dra.

– Han må også tas av FNs terrorliste. Hvis ikke, er det helt umulig for ham å reise, sier Meling.

Krekar har også et utvisningsvedtak mot seg, noe som kan by på problemer hvis han vil reise ut av landet.

Fakta om den italienske rettsprosessen mot mulla Krekar Foto: NRK / NRK Ekspandér faktaboks 12. november 2015 ble Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, pågrepet i Norge som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Mandag 13. mars 2017 skulle en terrorrettssak mot seks av de tiltalte i den italienske etterforskningen starte i byen Bolzano. Samme dag besluttet domstolen å utsette rettssaken til 23. og 24. oktober.

23. oktober ble saken utsatt på nytt. Ifølge ABC Nyheter er ny oppstart satt til 15. januar 2018. Dette har senere blitt skjøvet på, og 29. mai skrev lokalavisa Alto Adige at rettssaken først kan starte 8. oktober.

Verken Krekar eller de to andre tiltalte i Norge, en norskiraker bosatt i Fredrikstad og en 43 år iraker bosatt i Drammen, vil reise til Italia.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i 2016 at Krekar og mannen bosatt i Drammen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november 2016 ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering.

8. oktober 2018 startet rettssaken mot Krekar og fem andre menn i Bolzano. 9. oktober ble saken utsatt igjen, denne gang til 10. desember. NTB/NRK

– Vil ta noe tid

Enrica Franzini, Krekars forsvarer i Italia. Krekars norske forsvarer har tidligere vært kritisk til Franzinis engasjement i saken. Foto: Olav Døvik / NRK

Departementet vedgår at de ikke kan utstede et ordinært reisedokument for en utlending som er utvist på grunn av «grunnleggende nasjonale interesser», og som er oppført på FNs terrorliste.

– Hvordan det praktiske arrangementet bør være, avhenger av en rekke forhold som må avklares nærmere i dialog med italienske myndigheter og Krekars advokat. Dette vil ta noe tid, opplyser Utenriksdepartementet.

– Ble ikke varslet

Meling sier at han ikke har fått noen beskjed om regjeringens avgjørelse, og han reagerer på at han får vite om den gjennom mediene.

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling. Foto: Runa Victoria Engen

– Jeg registrerer at Frp og Høyre fortsetter det politiske spillet med å varsle mediene før ham det gjelder, om at de har tenkt å gi reisedokumenter, sier han.

Advokaten mener at det fullstendig har gått politikk i saken og understreker at Krekar nekter for alle anklagene i Italia.

– Hvorfor tok ikke PST ut tiltale i denne saken i Norge? Det har ikke vært noen dialog mellom Krekar og noen i Italia. Han kjenner ikke til noen celle i Italia. Dette er tull og vås, sier Meling.