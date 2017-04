Regjeringen vil kjøpe fire nye ubåter til 41,4 milliarder

I februar i år ble det klart at regjeringen vil samarbeide med det tyske selskapet ThyssenKrupp Marine Systems i anskaffelsen av fire nye ubåter.

Nå ber regjeringen Stortinget godkjenne kjøp av disse fire ubåtene med en kostnadsramme på 41,37 milliarder kroner, melder NTB.

Det har tidligere vært anslått at prisen for de fire båtene, med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold, kom på vel 30 milliarder kroner.

Summen inkluderer merverdiavgift, avsetninger for usikkerhet og gjennomføringskostnader.

– Stor betydning

– Ubåter har stor betydning for militære operasjoner i det maritime domenet. For en maritim nasjon som Norge er ubåter en av de viktigste kapasitetene i vårt militære forsvar, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Båtene skal bygges ved det tyske verftet Thyssen Krupp Marine Systems. Planen er at de nye ubåtene fases inn fra 2026, mens de gamle skal fases ut fra 2028.

Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som allerede er i tjeneste både i Italia og Tyskland.

– For få ubåter

Ståle Ulriksen, forsker og lærer på Sjøkrigsskolen og NUPI, sier innkjøpet er helt nødvendig.

NUPI-forsker Ståle Ulriksen, mener det er vanskelig å opprettholde høy beredskap med kun fire ubåter. Foto: Nupi

– I dag har vi seks ubåter. De begynner å bli gamle og teknologien er foreldet.

Han mener likevel fire utbåter er for få.

– Det er vanskelig å holde høy beredskap og samtidig drive opplæring med bare fire ubåter. Vi burde i alle fall kjøpt seks nye, sier han.

Han peker blant annet på at man skal ha minst én, helst to ubåter i nord, at ubåtene bare kan seile et bestemt antall timer i året, at de krever kontinuerlig opplæring og at de brukes når fregattene har anti-ubåt-øvelser.