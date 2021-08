Regjeringen vil ha oljepengebruken under 3 prosent

– Vi er inne i en god økonomisk situasjon. Egentlig en høykonjunktur, sier statsminister Erna Solberg.

Norsk økonomi er på bedringens vei. Onsdag morgen var regjeringen på vei inn i budsjettkonferanse for å lage statsbudsjettet for 2022.

Da var Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) klar på at oljepengebruken skal ned.

– Mitt mål er under 3 prosent, sier Sanner til NRK.

Han viser til handlingsregelen (se faktaboks), som setter rammer for hvor mye oljepenger regjeringen kan legge opp til å bruke i statsbudsjettet.

I 2020 og 2021 har oljepengebruken gått utover handlingsregelen. Sanner vil på spørsmål fra NRK ikke garantere at handlingsregelen holdes i budsjettet som legges frem i oktober.

– Kan du garantere at dere holder dere innenfor handlingsregelen?

– Jeg bruker ikke «garantere» i den sammenheng, men målet er å komme under 3 prosent, svarte Sanner.

Fakta om handlingsregelen for bruk av oljepenger Ekspandér faktaboks * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene. * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) som den forventede realavkastningen. Denne er anslått til 3 prosent av fondets kapital ved inngangen til hvert år. * I statsbudsjettet for 2021 la regjeringen opp til å bruke 3 prosent, men pengebruken ble langt høyere på grunn av krisetiltak etter smitteoppblomstring under koronapandemien. Stortinget har godkjent budsjettene. * Handlingsregelen var tidligere 4 prosent, men ble senket til 3 prosent i 2017. Bakgrunnen for dette var lavere forventet avkastning av oljefondet. (Kilde: NTB/NRK)

Kan bli koronatrøbbel

Da statsminister Erna Solberg gikk inn i konferanselokalene onsdag morgen, var det med flere oppløftende tall i ryggen:

Verdiskapningen i norsk økonomi er tilbake på samme nivå som før pandemien rammet Norge i 2020.

Ledigheten i Norge har falt til 5,1 prosent, ifølge arbeidskraftundersøkelsen til SSB.

Les også: I disse bransjene ansetter bedriftene igjen: – Veldig spennende

Men likhet med da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, er det fortsatt mørke skyer i horisonten som gjør at statsministeren tar forbehold når hun tegner bilde av en økonomi med god fart.

– Vi har noen ettervirkninger vi er opptatt av. Vi er ikke ferdig med pandemien før hele verden er ferdig med pandemien, sier hun, og peker på faren for nye varianter av viruset.

Samtidig ser Solberg at farten i næringslivet er så rask nå, at den kan bremses opp av flaskehalser.

– En av de store flaskehalsene fremover er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Derfor vil fokuset være på å inkludere flere i arbeidslivet, og å få gjort noe med flaskehalsene, sier hun.

Svarer ikke om dagpenger

Sanner brukte tid på å snakke om at ledigheten har gått ned, men minnet om at krisen har rammet skjevt.

– Bak den positive utviklingen er det mennesker og bedrifter som fortsatt er rammet. I budsjettarbeidet som vi nå skal ta fatt på, er det viktig å ta det med oss, sier Sanner.

Regjeringen snakket om å fase ut krisetiltakene. Et av krisetiltakene er at folk som er blitt permitterte, har fått være permitterte over en større periode og fått mer penger under koronakrisen.

På spørsmål fra NRK om hva regjeringen vil gjøre med den forhøyede dagpengesatsen som går ut 1. oktober, ville hverken Solberg eller Sanner svare.

– Vi kommer tilbake til konkrete biter av statsbudsjettet, når vi kommer så langt, sier Solberg.

– Kan du love at den ikke forsvinner?

– Jeg kan ikke svare på enkeltelementer om budsjettet.