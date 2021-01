Regjeringen vil forlenge permitteringsperioden til 1. juli

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kommer til å foreslå og forlenge den perioden du kan stå permittert frem til 1. juli, for dem som ville ha gått ut av ordningen, sier Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Rundt 60.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge.

Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker.

– Det gjør vi rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen, sier han.

To måneder ekstra

Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at permitteringsreglene ikke bør vare lengre enn ut april, men at det kan komme endringer.

– Det har vært regjeringens utgangspunkt. Vi har litt lave skuldre på om det skal vare lengre, sier statsminister Erna Solberg.

Nå går regjeringen likevel inn for å få forlenge permitteringsordningen med to måneder ekstra.

Fram til 1. juli kan bedrifter la ansatte være permitterte på statens regning.

– Holder ikke

Det holder ikke for Frp og Sylvi Listhaug, som vil kjempe for en enda lengre permitteringsperiode når saken kommer opp i Stortinget.

– Det går i riktig retning. Når de ser at flertallet på Stortinget ønsker utvidelse, så må de jo bare følge opp det, sier Sylvi Listhaug.

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug vil ha permitteringsordning frem til 1. oktober. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Frp mener det må bli slutt på kortsikte løsninger, som kan bidra til mer usikkerhet.

– Vi i Fremskrittspartiet ønsker at permitteringsordningen skal vare til 1. oktober. Rett og slett fordi vi må ha langsiktighet både for næringslivet og for de ansatte som er permitterte, sier nestleder i Frp, Sylvi Listhaug.

Felles mål

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim sier dette er noe regjeringen har vurdert over en periode.

– Vi har hele tiden sagt at vi kommer til å justere tiltak underveis ut fra hvilke behov vi ser, sier Asheim.

Han tror regjeringspartiene og Stortinget har et felles mål.

– Når det er sagt tror jeg regjeringspartiene og Stortinget deler et mål om å gi en trygghet til folk som er permitterte. Det ser ut som vi kan bli enige om det nå, avslutter han.