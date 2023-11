Regjeringen vil bruke 12,5 milliarder på luftvern

Regjeringen kunngjorde onsdag at de ønsker å bruke 12,5 milliarder kroner på å styrke luftvernet i Norge.

– I sum er dette den største enkeltinvesteringen i luftvern på 30 år. Med denne investeringen bidrar regjeringen til å styrke den nasjonale beredskapen vår, og vi erstatter luftvern som er donert til Ukraina så raskt som mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Forslaget til regjeringen må behandles i Stortinget før planene kan gjennomføres.

Pakken regjeringen legger frem inneholder blant annet tre ulike missiler med kortere, middels og lengre rekkevidde, og nye missiler til kampluftvernvognene.

Økt etterspørsel

I tillegg skal alt luftvern som Norge har donert til Ukraina bli erstattet

– Nå tar vi steget til neste generasjon luftvern. Vi står i et tidsskille for tryggheten i Europa og det haster for Norge å få på plass et moderne luftvern, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Regjeringen skriver i pressemeldingen at krigen i Ukraina har vist at luftvern er sentralt, og at etterspørselen for Regjeringen mener at det er «svært viktig» at Norge bestiller luftvernmateriale nå.

– Leveringstidene er lengre enn vi skulle ha ønsket. Nettopp derfor er det viktig at vi har tatt ekstraordinære grep for å fremskynde bestillingene. Videre oppbygging av luftvernet vil være et sentralt tema i kommende langtidsplan, sier Gram.

– Investeringer som trygger landet

Pakken som regjeringen legger fram inneholder følgende:

Tre ulike missiler til Nasams -systemet. Disse skal ha både kort, middels og lang rekkevidde.

-systemet. Disse skal ha både kort, middels og lang rekkevidde. Åtte utskytningsenheter og fire ildledningssentraler til Nasams.

til Nasams. Nye missiler til Forsvarets kampluftvernvogner.

Luftforsvaret øver på bruk av Nasams-systemet på Evenes flystasjon. Bildet er tatt 14. mars i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Av de totalt 12,5 milliarder kronene som regjeringen ønsker å bruke er omtrent 5,1 milliarder kroner gjenanskaffing av donasjoner finansiert med midler fra Nansen-programmet. 7,4 milliarder kroner er midler fra det vanlige budsjettet for oppfølging av Forsvarets langtidsplan.

– Dette er investeringer som trygger landet og som gir forutsigbarhet for norsk forsvarsindustri, sier Gram.