Regjeringen varsler nye reiseregler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pressekonferansen er torsdag klokken 16, og du kan følge den direkte her på NRK.no.

På pressekonferansen stiller statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, helseminister Bent Høie og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet vil stille på pressekonferansen.

Før pressekonferansen klokken 16 skal statsminister Solberg delta på et videomøte med de nordiske statsministrene.

Fra 15. juni kunne nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt.

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle andre land.

Skaper forutsigbarhet

Bent Høie sa på gårsdagens pressekonferanse at de gjør det de kan for å skape forutsigbarhet i det uforutsigbare. Han varslet at de kommer til å åpne opp.

– 15. juni ble det mulig å reise til store deler av Norden. I løpet av kort tid kommer det også svar på hvilke andre land i Europa vi kan reise til og fra uten karantene, sa Høie på gårsdagens pressekonferanse.

SYDENFERIE?: Bent Høie varslet onsdag at regjeringen kommer til å åpne opp. Kanskje kan reiseglade nordmenn dra til Syden også i år. Foto: Enrique Calvo / Reuters

Regjeringen har tidligere varslet at det kommer endringer før 20. juli.

Må følge smittevernråd

Høie la vekt på at folk må være forsikte selv om grensene gradvis åpnes.

– I sommer vil mange reise innenlands og noen utenlands. At flere mennesker er i bevegelse, øker risikoen for smittespredning, sa Høie.

Han sa folk må være nøye med å følge de generelle smittevernrådene gjennom sommeren. Dette innebærer blant annet å holde en meters avstand til andre, god håndhygiene og ikke møte andre om man er syk.

– Det vi gjør nå i sommer avgjør mye, sa Høie.