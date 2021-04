Regjeringen varsler nye krisepakker for barn og unge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Konsekvensen av pandemien vil ikke være over når den siste vaksinedosen er satt. Det er mange som sliter psykisk, fordi tiltakene har gjort at de ikke har kunnet delta på aktiviteter eller treffe venner på samme måte som før, sier Ropstad til NRK.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad er bekymret for hvordan norske barn og unge har hatt det i vinter. Han sier regjeringen er klar til å bla opp for nye krisetiltak.

Vi treffer KrF-lederen på Ulvøya i Oslo, der han er ute og nyter sola med familien. Rundt ham er det mange barn som løper, leker og ler. Det går mot lysere tider, men vinteren har vært tung for mange.

– Mange kan ha fått et vanskelig utgangspunkt for livet. Vi må kompensere med tiltak både i revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet for neste år, sier Ropstad.

Lover nye pakker

Barneministeren sier det er for tidlig å si hvor store krisepakkene blir, men varsler at de skal favne bredt og at det vil komme friske midler til skolehelsetjenesten og til psykisk helsevern. Det vil også bli økte overføringer til ferie og fritidstilbud for barn og unge, lover han.

– Jeg tror kanskje særlig denne vinteren har vært krevende for mange barn og unge. Vi var mange som håpet at vi nå skulle åpne opp igjen etter jul, men i stedet fikk en ny, tung nedstengning, sier Ropstad.

– Mange sliter nok nå, men jeg tror mange også vil slite med ettervirkninger når denne pandemien er over, fortsetter han.

SV er på sin side ikke tilfreds med regjeringens innsats for sårbare barn og unge.

– Regjeringen har sviktet barn og unge gjennom denne krisa. De har hele tiden sagt at barn og unge er prioritert, men etter ett år med pandemi, så er det barn og unge som har fått den store kostnaden - igjen og igjen, sier SVs barne- og familiepolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til NRK.

SVs Freddy André Øvstegård mener regjeringen har gjort altfor lite for barn og unge under koronakrisa.

Vil ha langtidsplan

Partiet hans krever nå en egen langtidsplan, etter modell av Nasjonal transportplan (NTP) og langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

– I dag har vi langsiktige planer for alt fra tanks til motorvei, men vår viktigste verdi, nemlig barn og unge, har vi ingen langsiktig og forutsigbar satsing på. Det trenger vi nå, på vei ut av koronakrisa, sier Øvstegård til NRK.

– Hva skal en slik plan være godt for?

– Det handler om forutsigbarhet i utviklingen av viktige tilbud til barn og unge, enten det handler om skole og fritidstilbud eller psykisk helse og barnevern. Vi må sette Barnevernet i bedre stand til å avdekke omsorgssvikt og vold i hjemmet, sier Øvstegård.

Med hjemmeskole, stans i fritidsaktiviteter og mindre sosial kontakt blir det vanskeligere å finne ut om barn har det vanskelig hjemme, poengterer han.

– Men er det noe som kjennetegner disse langtidsplanene, så er det jo at de ofte skrives om og heller ikke alltid følges av budsjettmidler. Er det ikke en fare for at dette kun bli uforpliktende prat?

– Det vi jo ser med NTP og LTP er jo at de løfter statusen til feltet og at det blir et større trykk på å levere det man har lovet. Det trenger vi også her, for å holde regjeringen ansvarlig for løftene sine, sier Øvstegård.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad sier han deler SVs intensjoner, men vil ikke uten videre si ja til forslaget om egne langtidsplaner for barn og unge.

Ny gruppe

Regjeringen har satt ned en egen ekspertgruppe under ledelse av psykolog Peder Kjøs, som skal kartlegge koronapandemiens konsekvenser for folks psykiske helse og rusbruk. Rapporten skal komme i løpet av måneden.

Psykolog Peder Kjøs leder ekspertgruppa som regjeringen har nedsatt. Foto: Ihne Pedersen

Da gruppa ble nedsatt uttalte statsminister Erna Solberg (H) at Norge har greid å holde smitten lavere enn mange andre land.

– Men likevel har pandemien hatt sin pris. Mange er permittert eller har mistet jobben, og mange har opplevd ensomhet, isolasjon eller vanskelige forhold hjemme. Vi har tatt grep for å holde tjenestene i gang og forebygge ensomhet, men vi vil vurdere om det er behov for å styrke innsatsen ytterligere, sa Solberg.

Anbefalingene som Kjøs-utvalget kommer med, vil danne noe av grunnlaget for nye tiltak fra myndighetenes side.