Regjeringen varsler endringer hos barnevernsinstitusjoner

Barn ned i 13-årsalderen blir rusavhengige på institusjonene som skal hjelpe dem.

NRK har i prosjektet Instukids satt søkelys på rus på norske barnevernsinstitusjoner i form av en større artikkelserie og en Brennpunkt-dokumentar.

Av 100 ungdommer på barnevernsinstitusjoner rundt om i landet, forteller halvparten at de ruset seg daglig mens de bodde der.

Flere forteller også om seksuell utnyttelse av voksne mens de er under barnevernets omsorg.

– Historiene til Mathilde, Ronja, og til Sara forteller sitt om hvorfor noe må bli annerledes, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

Her erkjenner også barneminister Kjersti Toppe (Sp) at institusjonene har systemutfordringer som gjør at hjelpen de får ikke strekker til.

– Barn har mistet livet etter at det offentlige har påtatt seg ansvaret for dem. Tjenestene de fikk var ikke alltid forsvarlige, sier Toppe

– Barna har gode fagpersoner rundt seg, men opplever hyppige flyttinger og behandlingsbrudd. Samtidig blir utfordringene og livssituasjoennes deres gjerne blir vanskeligere.

Regjeringen varsler nå konkrete tiltak og nye lovforslag for å bedre kvaliteten på det norske barneverket. Reformen vil bli lagt frem våren 2025.

Blant annet skal institusjoner ikke selv gi helsefaglig behandling eller rusbehandling.

Strategiplanen inneholder totalt seks mål:

Flere barn på institusjon skal få hjelp i kommunal regi

Barn skal få et institusjonstilbud som gir dem ro og tilpasser seg deres behov og ressurser

Barn på institusjon skal oppleve god omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse

De skal også få god helsehjelp og et skoletilbud som fremmer mestring og fremtidsmuligheter

Barn med rusutfordringer skal få trygg og helhetlig hjelp

Barn med store og sammensatte behov skal få samordnet hjelp og oppleve trygge overganger.

Regjeringen vil også jobbe for kommunale botiltak som alternativ til institusjon for enkelte barn.