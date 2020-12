Regjeringen utsetter bistand til fattige land rammet av klimakrisen

Verdens rike land har lovet å sette av 100 milliarder dollar årlig til FNs grønne klimafond.

Pengene skal hjelpe fattige land med å håndtere klimakrisen, gjennom utslippskutt, grønn omstilling, og tilpassing som å sikre mot flom, tørke, havstigning og andre konsekvenser av klimakrisen.

Så sent som i januar skrev Norge under på en avtale om å doble støtten til klimafondet, fra 400 til 800 millioner kroner årlig. Fondet «er sentralt for gjennomføringen av Parisavtalen og for at vi skal lykkes med å kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen» sa daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

«Utslipp må ned raskt» sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), og la til at «Vi kan ikke lukke øynene for at klimaendringene allerede ødelegger avlinger og tvinger millioner fra sine hjem».

Men i årets budsjettbehandling ble 200 millioner av utbetalingen til fondet utsatt. Det skaper reaksjoner.

Frykter andre land vil gjøre som Norge

– Hvis et land ikke oppfyller sine forpliktelser er det sannsynlig at andre land vil følge den samme trenden. De vil heller ikke oppfylle sine forpliktelser. Det er en risiko for det, sier Phento Tshering til NRK.

På de internasjonale klimatoppmøtene er han hovedforhandler på vegne av de minst utviklede landene, eller least developed countries (LDCs).

Foto: Phento Tshering

Han sier millioner av mennesker i disse landene allerede lider på grunn av klimaendringer, til tross for at mange av dem historisk har hatt små utslipp og bidratt lite til klimakrisen. Tshering er selv fra Bhutan ved fjellkjeden Himalaya, og forteller om tørke, styrtflom og smeltende isbreer.

– De høye klimakostnadene til de minst utviklede landene kommer i stor grad av handlingene til andre land, sier han.

Tshering frykter at uten rask hjelp til grønn omstilling vil landene i større grad ty til fossil energi for å løfte sine befolkninger ut av fattigdom.

Med bare dager igjen av 2020 har rike land enda ikke holdt sitt løfte.

– Tærer på troverdigheten

En ny rapport fra OECD går gjennom de siste tilgjengelige tallene fra fondet. Den viser at de rike landene trappet opp innbetalingen med 11 prosent i 2018. Likevel mangler det 20 milliarder dollar. Og over 70 prosent av pengene som ble samlet inn kom i form av lån, som må tilbakebetales med renter.

Koronakrisen har i tillegg gjort at mange fattige land nå sliter enda mer økonomisk, sier Yannick Glemarec, lederen for klimafondet til Reuters. Han mener konsekvensene blir dramatiske hvis rike land ikke betaler inn nok.

– Det er en god investering å bidra til klimatiltak i fattige land. Du unngår at flere mennesker må reise på flukt, at flere stater blir ustabile. Og du får kanskje kuttet en del utslipp i flere land som kanskje ikke ville hatt råd til det, sier Une Bastholm, leder for Miljøpartiet de grønne.

MDG-leder Une Bastholm. Foto: Vidar Ruud / NPK

Hun mener det haster å få på plass pengene.

– Det har vært et problem at vestlige land ikke stiller opp med de pengene de har lovet når FNs grønne klimafond ble opprettet. Det begynner også å tære litt på troverdigheten til det fondet. Så vi burde stille opp med pengene og forplikte oss til det. Den mest tydelige forpliktelsen er at pengene faktisk blir overført og ikke blir utsatt

– Pengene kommer neste år

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevan (V) sier pengene kun er utsatt til neste års budsjetter. Det viktigste er at den totale summen Norge har lovet blir utbetalt, sier han.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Norge har sagt at vi skal gi 3,2 milliarder til klimafondet fra 2020 til 2023. Det står fast, og vi er allerede den sjette største giveren til det fondet i verden. Så vi gir betydelige summer til klimabistand og klimafondet, og det skal vi gjøre fremover også. Vi skal gi nøyaktig like mye i perioden som det vi har sagt, sier Rotevatn.

Samtidig som regjeringspartiene og Frp flyttet 200 millioner i klimabistand ut av neste års budsjett, brukte de blant annet 350 millioner på å kutte avgift på snus og 775 millioner på å kutte avgift på øl og vin.

– Er det en god prioritering å skyve på klimabistand for å gjøre vin, øl og snus billigere?

– Det er nok ikke en riktig kobling. Den samlede bistandspotten er like stor nå. Vi gir 1 prosent av BMI. Men det har blitt omprioriteringer innenfor, en har for eksempel prioritert opp penger til flyktninger i leirer og marin forsøpling, og så skyver man på en utbetaling til det grønne klimafondet, mener Rotevatn.

Hvis Norge skal nå målet om 3,2 milliarder til klimafondet, må de 200 millionene prioriteres i budsjetter som skal lages etter neste stortingsvalg.

– Så hvis det blir et regjeringsskifte, har dere forskuttert at neste regjering skal plusse på 200 millioner fordi dere har skjøvet på regningen?

– Vi har overhodet ikke tenkt at det skal bli noe regjeringsskifte. Vi har planlagt for at vi skal fortsette å styre. Og i vår styring ligger det forpliktelse på 3,2 milliarder til klimafondet. Det har vi tenkt å gjøre, sier statsråden.