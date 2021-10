– Regjeringsutvalget som skal utrede abortloven får ikke som mandat å vurdere en reversering av punktet om tvillingabort, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

Som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet var Ingvild Kjerkol sterkt kritisk til endringene i abortloven som kom da Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen i 2019. Solberg-regjeringen innførte da en endring i abortloven som gjør at kvinner som ønsker fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, må møte i en abortnemnd. Nemda bestemmer om kvinnen får ta abort av det ene fosteret .

Arbeiderpartiets leder, nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, sa den gangen at «Dette er starten på innstramminger i abortloven, en trist dag for Norges kvinner og menn.»

Daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk også sterkt kritiske reaksjoner da han uttalte i partilederdebatt på NRK at «Hvis du klarer å bære fram et barn, klarer du to også.»

Ingen utredning nå

Ingvild Kjerkol gjør det klart overfor NRK at endringer i reglene om tvillingabort ikke skal bli utredet nå.

– Regjeringserklæringen legger ikke opp til at departementet skal legge fram det.

– Du har tidligere vært veldig klar på at det er kvinnen selv som bestemmer når det kommer til tvillingabort. Tilsier ikke det at du vil reversere abortloven på dette punktet?

– Det er Arbeiderpartiet sitt standpunkt og det er veldig klargjort i regjeringserklæringen at Aps stortingsgruppe kan jobbe for sine primærstandpunkter i det spørsmålet, sier helse- og omsorgsministeren.

– Men du kan vel også ta initiativ?

– Som statsråd må jeg gjøre det regjeringserklæringen legger opp til, sier Kjerkol.

Klare forventninger i SV

Ap-Sp-regjeringen er i mindretall i Stortinget og trenger støtte fra SV, blant annet for å få gjennom endringene i statsbudsjettet som kommer i neste måned. SVs stortingsrepresentant Marian Hussein har også klare forventninger om at Arbeiderpartiet i regjering gjennomfører Arbeiderpartiets politikk når det gjelder reversering av solberg-regjeringens endringer i reglene for tvillingabort.

SVs helsepolitiske talsperson på Stortinget, Marian Hussein, forventer at Arbeiderpartiet gjennomfører partiets politikk også etter å ha blitt regjeringsparti. Foto: Javad M.Parsa / NT

– Vi forventer at Støre-regjeringen nå ser på disse innskrenkelsene i abortloven med nye øyne, og gjør det som er nødvendig for å sikre norske kvinner selvbestemmelse over egen kropp, sier Hussein til NRK.

Vil opprettholde dagens lov

I tidligere statsminister Erna Solbergs parti, Høyre, er tonen motsatt.

– Dagens abortlov bør opprettholdes, mener Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen, som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi ønsker ingen endringer i dagens abortlov. Vi vet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om dette, så det blir interessant å følge hva som skjer og hvilket mandat utvalget regjeringen skal oppnevne får, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen, til NRK. NRK

Les også: