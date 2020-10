De nye passene og nasjonale ID-kortet blir sikre nok også uten synlige ører, mener justisminister Monica Mæland. Hun viser til bedre prosedyrer, sikrere dokumenter og bedre biometrisk sammenlikning.

– Men det dere gjør nå er å velge bort råd fra politiet?

– Ja, det er riktig at en del rådet til dette og begrunner det med sikkerhet. Men det er ikke slik at vi skal kreve mer enn det som er nødvendig. Det må være forholdsmessighet mellom kravene vi stiller, særlig når de oppfattes å forskjellsbehandle og å forhindre religionsfrihet. Det ønsker vi altså ikke, svarer Mæland.

Sikkerhetshensyn

Da den nye passforskriften var ute på høring i fjor sommer, skrev Politidirektoratet i sitt svar til Justisdepartementet at sikkerhetshensyn må veie tyngst. De pekte på at en persons ører er like unike som fingeravtrykk, og kan kontrolleres manuelt for å hindre misbruk av for eksempel stjålne dokumenter.

– Synlige ører er viktig for identifisering, og ingenting trumfer sikkerhet, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem til NRK i februar.

– Politidirektoratet har bekreftet at de mener passene blir sikre nok med kravene slik vi nå utformer dem, uten synlige ører, sier justisminister Monica Mæland.

SIKKERT NOK: Må unngå diskriminering og forskjellsbehandling, mener justisminister Monica Mæland. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Lang kamp

Norske sikher har kjempet mot kravet om synlige ører siden det ble innført i Norge i 2014. Forslaget til ny passforskrift som ble sendt ut på høring i fjor sommer, førte til et helt uvanlig engasjement. Både sikher og muslimer protesterte mot at kravet skulle videreføres.

I går fikk de altså lønn for strevet, da hele tre statsråder møtte opp i sikhtempelet i Oslo for å fortelle at de dropper kravet.

– Dette har vært en kjempelang kamp, sier Prableen Kaur på vegne av sikh-samfunnet.

Hun forteller om flere hundre møter og e-poster med departementer og andre.

STOR DAG: Prableen Kaur fra det norske sikhsamfunnet lot tårene renne da regjeringens beskjed kom. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Det er veldig vanskelig å beskrive hva dette betyr for norske sikher. Men det er som å slå sammen alle sikh-høytider, julaften og 17. mai og feire det på en og samme dag. Dette er veldig, veldig stort, sier hun.

Religiøs plikt

Kaur forklarer at å bære turban er en religiøs plikt, slik at det oppleves fornærmende å ta den av med mindre det gjøres i en skjermet kontroll. Å la seg avbilde uten turban for at ørene skal synes, er fryktelig vanskelig.

– Å gå bort fra kravet om synlige ører på passfoto betyr at sikher får bevegelsesfrihet på linje med andre. Vi vet det er sikher som ikke har kunnet reise utenlands, da de ikke har hatt pass, sier hun.

– For meg som likestillingsminister er dette viktig sak, sier Abid Raja.

FÅR HJELP: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja får hjelp med «reserveturban» før han går inn i tempelet. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– De har stått på fra Norge, men også fra sikh-miljøer i utlandet. Jeg er glad vi gjør denne endringen nå, sier han.