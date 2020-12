Regjeringen tar stilling til stans i flytrafikken fra Storbritannia i formiddag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange andre land har stoppet flyvninger fordi de frykter den nye koronamutasjonen.

Danmark stanser også flytrafikken fra Storbritannia på grunn av den nye koronavarianten. Det samme gjør blant andre Sverige og Finland.

Av Norges naboland er det dermed kun Russland som ikke har innført restriksjoner på den britiske flytrafikken.

Innkaller til krisemøte

Storbritannias statsminister Boris Johnson har innkalt til krisemøte i dag som følge av at store deler av Europa har innført full flystans.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at avgjørelsen om en stans i flytrafikken fra Storbritannia tas i formiddag.

– Vi må være forberedt på at dette kan skje på kort varsel, i løpet av formiddagen. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jobbet med nye vurderinger til regjeringen og vil legge dem fram i dag, sier han til Nyhetsmorgen i morges.

Den neste flyet fra London var planlagt å lande på Gardermoen kl. 15.55 i dag.

Helseminister Bent Høie sier avgjørelsen om de vil stanse flyene fra Storbritannia vil komme i løpet av formiddagen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Helsedirektoratet vil finne ut om den nye, og mer smittsomme virusvarianten i Storbritannia, har kommet til Norge. De ba søndag om at alle som har vært i Storbritannia de siste to ukene om å teste seg for covid-19.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen.

Karanteneregler kan bli endret

Folkehelseinstituttet har intensivert overvåkningen av virus ved laboratoriene, og send ut melding til alle kommunene om å være ekstra på vakt dersom reisende fra England testes.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer eller har kommet fra Storbritannia siste 14 dagene. De skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager eller som ankommer framover, skal tilbys PCR-test, altså en laboratorietest, etter ankomst.

I tillegg skal de vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

2771 passasjerer har kommet til Norge fra Storbritannia de siste to ukene, viser tall som Aftenposten har hentet fra Avinor.

Støre og Johansen presser på

Søndag kveld skriver byrådsleder Raymond Johansen i Oslo på Facebook at regjeringen må vurdere å stenge grensene for reisende fra Storbritannia.

– Jeg forventer at vi denne gangen har lært og klarer å være føre var. Om vi følger Belgia, Nederland og de andre landene, kan vi kjøpe oss mer tid.

Johansen får støtte av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han skriver på Twitter at effektive tiltak må være på plass og formidlet før fly tar av.

– Dette er forventet

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet sier at det fortsatt er mye usikkerhet rundt den nye varianten av viruset som er funnet i Storbritannia.

– Jeg tror ikke at arbeidet med nye vaksiner er bortkastet. Vi hadde en mutasjonshistorie i Danmark og vi har forventet at viruset ville mutere. Vi må følge nøye med på om de nye variantene er mer smittsomme, sier han.

Espen Rostrup Nakstad sier han fortsatt har stor tro på at vaksiner vil virke til tross for at det er funnet nye varianter av koronaviruset i Storbritannia. Foto: NRK

Mange land har stoppet fly

Nederland og Belgia stanser alle fly fra Storbritannia søndag etter at det ble funnet en ny variant av koronaviruset. Tyskland vurderer å gjøre det samme.

Det er anslått at den nye virusvarianten som nå sprer seg i Storbritannia kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten. England innfører derfor ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget.

Sverige stanser alle fly fra Storbritannia