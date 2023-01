Regjeringen tar grep for å sikre norsk strømforsyning

– Vårt mål er at vi alltid skal ha nok vannkraft i vannmagasinene og at folk alltid skal ha nok strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han påpeker at behovet for strøm vil ble høyere fremover. Han sier at vannkraft er væravhengig, og ikke noe myndighetene kan kontrollere.

Regjeringen innfører derfor flere tiltak for å hindre at det blir strømkrise:

Energiprodusentene får lovfestet ansvar for å bidra til forsyningssikkerhet.

Rapporteringsordning for vannkraftprodusenter.

Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten. Energimyndighetenes skla føre tilsyn og har mulighet for sanksjoner.

Myndighetene skal kunne gripe inn overfor produsentene ved fare for mangel på energi, som hvis det er fare for rasjonering.

– Strømmen er som blod i kroppen, helt nødvendig for at vi skal fungere, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Det er likevel ikke noen spesielle retningslinjer for hvor lav fyllingsgrad det må være i vannmagasinene før energiprodusentene pålegges å redusere kraftproduksjonen.

Aasland sier de nye grepene er godt nytt for å sikre forsyningssikkerheten fremover.

Han lover at endringene skal innføres umiddelbart, og sier situasjonen ville ha vært bedre i fjor hvis man hadde hatt disse tiltakene da.

Lang periode med høye priser

2022 var året da skyhøye strømpriser ble normalen og Statnett begynte å snakke om mulig strømrasjonering våren 2023.

Kraftkablene til Europa fikk på nytt hard kritikk.

Situasjonen ble også langt verre etter at Russland allerede sommeren 2021 begynte å strupe gasstilførselen til Europa, et halvt år før de angrep Ukraina.

Både i Norge og andre europeiske land økte altså bekymringen for at strøm ville bli et knapphetsgode.

I juli ba regjeringen kraftbransjen om å spare på vannet, men 20 prosent av kraftproduksjonen ble fortsatt eksportert.

Statnetts kart over mellomlandsforbindelser Foto: Statnett

I august sa olje- og energiminister Terje Aasland at regjeringen i løpet av høsten skulle komme med tiltak som ville begrense krafteksporten når det var lite vann i magasinene.

Aasland lovet Fri Fagbevegelse at det aldri mer skulle bli strømkrise.

Men tiltakene har latt vente på seg, frem til i dag.

I november ble det kjent at fyllingsgraden i norske vannmagasin var langt bedre og at faren for rasjonering var nesten borte, for denne gang.

Ikke et system for å senke prisene

Olje- og energiministeren påpeker at nye grepene ikke er for å senke strømprisene,

– Når det gjelder prisen har vi andre tiltak som vi jobber med og vil følge opp, sier Aasland.

Han peker på regjeringen nå også har innført strømstøtte for folk som bor på hytter.

På spørsmål fra NRK om begrensning av strømproduksjon ikke tvert imot vil føre til høyere priser svarer Støre at forsyningssikkerhet bør føre til bedre priser også.

På spørsmål om hvorfor myndighetene ikke begrenser eksporten av strøm i stedet for produksjonen svarer Støre følgende om kraftkablene.

– Det er avtaler som er basert på gjensidige forpliktelser, sier Støre

På spørsmål om vi har full nasjonal råderett over kraften vår.

– Vi trenger å importere og kan eksportere, svarer Støre.

Statsministeren sier Norge er avhengig av samarbeidet med andre land både politisk sett og når det gjelder forsyningssikkerhet. Han sier det er mulig, men ikke hensiktsmessig, å stoppe kraftoverføring til utlandet.

– Norge har ikke valgt å gjøre det. Det er et politisk valg. Vi har valgt å ha det samarbeidet, sier Støre.

Mener kraftbransjen forstår samfunnsansvaret

Norge hadde svært lav fyllingsgrad i vannmagasinene i fjor.

– Vi var på et historisk minimum, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Man opprettet derfor en dialog med energibransjen forteller Lund, for å forhindre at man kom i en situasjon med strømrasjonering. Og fra i fjor sommer måtte bransje rapportere om situasjonen til myndighetene.

– Dette har gitt resultater. Fyllingsgraden økte med 24 prosent fra august til november. Det er den sterkeste økningen vi har målt noen gang. Fyllingsgraden nå er god, sier Lund.

Han sier at det også kommer av lavt forbruk og mye regn, men han mener tiltakene har virket disiplinerende for bransjen. Lund mener bransjen forstår sitt samfunnsansvar.