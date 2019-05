Regjeringen strammer inn på bompengebruk i byene

Det varsler samferdselsdepartementet i en pressemelding.

I pressemeldingen vises det til byområder med byvekstavtaler. Departementet sier at kostnadsøkninger og inntektssvikt i fremtiden skal håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger.

– Når det oppstår en ubalanse mellom inntektene og kostnadene i de lokalt vedtatte bompengepakkene, har vi sett tilfeller der man lokalt har ønsket å enten øke bompengesatsene eller utvide bompengeperioden, sier Dale i og fortsetter:

– Vi strammer nå inn på adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler.

– Reduser heller kostnadene

Det vil med andre ord ikke være aktuelt fremover å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk enn forutsatt.

Samferdselsministeren mener at tiltaket vil gi bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og stanse en videre vekst i bompengene.

– Dimensjoneringen på bompengepakkene må tilpasses den faktiske inntektsstrømmen. Man må derfor lokalt heller redusere kostnadene fremfor å øke bompengene.

Underfinansieringen i bypakkene henger sammen med en økt andel elbiler, som enten kjører gratis eller med redusert pris gjennom bomringene.

Det ble i forrige uke klart at Oslopakke 3 regner med å få inn 1,5 til 2 milliarder mindre i bompenger enn det som var forventet i løpet av de neste fire årene.

Også de nye bomstasjonene som skal finansiere bymiljøpakken på Nord-Jæren i Rogaland har gitt langt lavere inntekter enn ventet siden de ble innført i oktober i fjor. Styringsgruppen for bymiljøpakken forventet at inntektene ville være på over 800 millioner kroner i første halvår. Ferske tall viser derimot at inntektene bare har vært rundt 400 millioner kroner.

Jensen kaller inn til bompengemøte

VG skriver også mandag at Frp-leder Siv Jensen har innkalt de andre partilederne i regjeringen til et møte for å diskutere bompenger.

– Bom-belastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss med og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sier Siv Jensen til avisen.

Hun ønsker nå å diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for å skjerme bilistene, og sier blant annet at staten må ta en større del av regningen.