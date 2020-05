Regjeringen sprenger handlingsregelen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Så sent som i februar varslet finansministeren at Norge måtte stramme inn livremmen, for å møte økte pensjonsutgifter og fallende oljeinntekter. Koronapandemien gjør at pipa har fått en helt annen klang, i et budsjett hvor oljepengebruken øker voldsomt.

Fra å ha planlagt å bruke 2,6 prosent av oljefondets verdi i 2020, har regjeringen nå lagt opp til å bruke 4,2 prosent i år.

Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett Ekspandér faktaboks * Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet. I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden. * En egen krisepakke for oljenæringen blir lagt fram samme dag som RNB. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner. * En løsning i milliardklassen for å sørge for at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine. * Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). * Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord. * Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt. * Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni. * Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien. * Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser. * 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken. * 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene. * Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer, ifølge E24. Dermed har fondet fått én milliard kroner i år. * 300 millioner i krisepakke for mediebransjen. * 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons. * 140 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning. * Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner ekstra til å bli kvitt over 30 år gamle frakteskip, ifølge Teknisk Ukeblad. * 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA). * Tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner. * Siva i Trondheim får et ekstratilskudd på 40 millioner kroner for å hjelpe innovasjonsselskaper gjennom viruskrisen, skriver Adresseavisen. * Domstolene får 35 millioner kroner til digitalisering. * Sjømannskirken får 16 millioner for, skriver Vårt Land. * 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven Gjellestadskipet i Halden. * 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft. * 5 millioner kroner til forskning på kvinnehelse. * Stiftelsen Gestapomuseets forening får økt sin støtte fra 1 til 2 millioner. (NTB)

Handlingsregelen legger opp til at oljepengebruken ikke bør overstige 3 prosent av oljefondets verdi. Regjeringen sprenger med andre ord handlingsregelen i møte med koronakrisen. I krisetider er det samtidig rom for å bruke mer av oljeinntektene.

Nesten dobling

For 2020 kroner øker oljepengebruken fra 243,6 milliarder kroner i det opprinnelige statsbudsjettet, til 419,6 milliarder kroner i det reviderte budsjettet.

– Regningen er høy, vi bruker mye penger, og vi skal også være klar over at når vi bruker mer penger nå, så betyr det at vi kan bruke mindre i årene fremover. Alternativet ville imidlertid vært enda flere konkurser, enda flere ledige og enda lenger vei tilbake for norsk økonomi, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag morgen på Politisk kvarter.

Et viktig mål på oljepengebruken er den såkalte budsjettimpulsen, som øker fra den opprinnelige planen om -0,2 til 5,1 prosent. Dette er et mål på hvor hardt regjeringen trykker på «den økonomiske gasspedalen», og i år ligger tallet himmelhøyt over tidligere år.

Kraftige tilbakeslag

Det reviderte nasjonalbudsjettet inkluderer tiltak som er gjort etter forrige budsjett, tiltak som er planlagt gjennomført og nye tiltak.

Norsk økonomi er ventet å krympe med 4 prosent i år, ifølge regjeringens beregninger. De understreker samtidig at usikkerheten er stor.

Arbeidsledighetsraten er ventet å være på 5,9 prosent i år, mot 2,2 prosent i 2019. Regjeringen legger til at Norge har den høyeste registrerte arbeidsledigheten på 75 år.

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 56 721 59.47% Private tjenester ellers 32 106 34.57% Varehandel, reparasjon av motorvogner 80 625 23.6% Forretningsmessig tjenesteyting 29 868 23.15% Transport og lagring 25 231 19.85% Vis alle

Ikke banket

Nå som regjeringen har lagt frem det reviderte budsjettet, er det opp til Stortinget å vedta det. Til forskjell fra forrige budsjettrunde har ikke regjeringspartiene flertall, etter Frp brøt med de andre regjeringspartiene i slutten av januar.

Hva regjeringen ønsker å gi penger til i det reviderte budsjettet blir klart 10.45. Arbeiderpartiet trekker frem et stort behov penger til kommunene, som både mister inntekter og får økte utgifter på grunn av korona.

– Det som har gått på nyheten tilsier at det ikke kommer mye til kommunene. Hvis dette stemmer er det veldig alvorlig. Kommunene har tatt en viktig rolle for å forebygge smitte og sikre innbyggerne. KS har sagt at det har vært utgifter og manglende inntekter på opp mot 20 milliarder kroner. Det er viktig at vi nå stiller opp for kommunene, sa finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

