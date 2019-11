Regjeringen snur om Telenor-salg

Det kommer frem i en pressemelding fra regjeringen, som ble sendt ut før de legger frem en ny eierskapsmelding fredag klokken 12.

– Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, uttaler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldingen.

Regjeringen har også fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Ambita AS, Baneservice AS, Mesta AS og Entra ASA, noe regjeringen i pressemeldingen varsler at videreføres.

Til sammen ga disse selskapene 34 millioner kroner i utbytte i 2018. Bortsett fra Entra, hvor eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer, er staten eneeier.

Alle disse selskapene er vurderes å kun ha forretningsmessige – og ikke samfunnsmessige – mål. Det siste selskapet staten eier, hvor det statlig eierskap ikke anses av samfunnsmessig betydning, er Flytoget.